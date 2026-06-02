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शादी के 1 महीने पहले उठी युवती की अर्थी, जहरीले सांप के काटने से मौत

सांप काटने से युवती की मौत ( ETV Bharat )

कोटा : जिले में स्नेक बाइट के चलते एक युवती की मौत का मामला सामने आया है. युवती की 1 महीने बाद शादी थी, लेकिन पूरे परिवार में माहौल गमगीन हो गया है. जब युवती को सांप ने काटा तो परिजन सांप को भी मृत अवस्था में अस्पताल ले आए थे. युवकी का अस्पताल में 3 दिन तक उपचार चला था, लेकिन जान नहीं बच सकी है. सीमलिया थाने के हेड कांस्टेबल दुर्गा शंकर ने बताया कि कस्बे के नजदीकी एक खेत को लीज पर लेकर के कैथून के श्याम नगर का परिवार तरबूज और खरबूजे की खेती कर रहे थे. यहां पर 30 मई को शाम के समय 27 वर्षीय रेखा को सांप ने काट लिया था. परिजन उसे आनन फानन में नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां से कोटा रेफर कर दिया था. कोटा में उपचार के दौरान रेखा ने 1 जून रात को दम तोड़ दिया. उसके शव का पोस्टमार्टम मंगलवार को पुलिस ने करवाया है और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है. पढ़ें. धौलपुर: गेहूं काट रही महिला को सांप ने काटा, परिजन अस्पताल साथ में सांप लेकर पहुंचे