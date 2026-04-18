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बिहार में पहले युवती को बेरहमी से उतारा मौत के घाट, फिर बोरे में पैक कर फेंका

मुंगेर में बोरी में बंद युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई. हत्या की आशंका से दहशत में लोग हैं. पढ़ें खबर

GIRL BODY FOUND IN MUNGER
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 18, 2026 at 5:16 PM IST

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मुंगेर : बिहार के मुंगेर से सनसनीखेज मामला सामने आया है. हेमजापुर थाना क्षेत्र स्थित शिवकुंड निषाद टोला के पास गंगा नदी घाट किनारे शनिवार अहले सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब बोरी में बंद एक युवती का शव बरामद किया गया. शव मिलने की खबर फैलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई.

बंद बोरी में युवती का शव : स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही हेमजापुर थानाध्यक्ष नीरज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बोरी को बाहर निकलवाया. जैसे ही बोरी खोली गई, अंदर युवती का क्षत-विक्षत शव देखकर मौके पर मौजूद लोग सन्न रह गए.

कई दिनों पहले हो चुका है मर्डर : पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया मृतका की उम्र करीब 20 से 25 वर्ष के बीच बताई जा रही है. शव की स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि मौत को लगभग एक सप्ताह बीत चुका है. जिस तरह शव को बोरी में बंद कर नदी में फेंका गया है, उससे साफ तौर पर हत्या की आशंका जताई जा रही है.

FSL ने जुटाए साक्ष्य : घटना की गंभीरता को देखते हुए सदर एसडीपीओ अभिषेक आनंद के निर्देश पर एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और बोरी, कपड़ों समेत अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से एकत्रित किया. फिलहाल युवती की पहचान नहीं हो सकी है, जो पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है.

पहचान करने की कोशिश है जारी : पहचान के लिए आसपास के सभी थानों में युवती की तस्वीर भेजी जा रही है. इसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी पहचान सुनिश्चित करने का प्रयास तेज कर दिया गया है, ताकि जल्द से जल्द परिजनों तक सूचना पहुंचाई जा सके.

''पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा. मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा.''- अभिषेक आनंद, एसडीपीओ

उठ रहे कई सवाल : इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं. फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर यह युवती कौन थी और उसकी इतनी बेरहमी से हत्या किसने और क्यों की.

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