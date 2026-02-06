ETV Bharat / state

प्रॉपर्टी डीलर को डेटिंग एप पर युवती से दोस्ती पड़ी भारी, 77 लाख रुपए की हो गई साइबर ठगी

उत्तराखंड में साइबर ठगी का नया मामला सामने आया है, जहां डेटिंग एप पर युवती से दोस्ती कर 76 लाख 90 हजार की ठगी की.

कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
देहरादून: राजधानी देहरादून में प्रॉपर्टी डीलर को डेटिंग एप पर युवती से दोस्ती करना भारी पड़ गया है. युवती ने निवेश का झांसा देकर प्रॉपर्टी डीलर से करीब 76 लाख 90 हजार रुपए की ठगी कर ली. पीड़ित ने इस मामले में देहरादून के रायपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

प्रॉपर्टी डीलर की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर की शिकायत के अनुसार तीन नवंबर 2025 को उनकी मुलाकात डेटिंग एप पर एक युवती से हुई थी. युवती ने अपना नाम अंकित सिंह निवासी देहरादून बताया था.

एप पर चैट के दौरान पीड़ित और युवती के बीच व्हाट्सएप नंबर साझा किया गया. 8 दिसंबर 2025 को युवती ने पीड़ित को बताया कि वह अपने बिजनेस के साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग (विदेशी मुद्रा व्यापार) भी करती है. इसके साथ ही उस युवती ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के फायदे भी गिनाए गए.

9 दिसंबर 2025 को युवती ने फॉरेक्स अकाउंट बनाया और पीड़ित ने उसमें रुपए डालने शुरू कर दिए. पीड़ित ने पहले 90 हजार रुपए निवेश किया, उसके बाद युवती पीड़ित को और रुपए जमा करने के लिए कहती रही. उनके ट्रेडिंग प्रोफाइल पर सारी जमा रकम और मुनाफा दिखने लगा.

आरोप है कि 22 दिसंबर 2025 को पीड़ित ने रकम निकालने की इच्छा जताई तो उसके लिए दो लाख 12 हजार रुपए जमा कराए गए. उसके बाद पीड़ित ने रकम निकालने के लिए अनुरोध किया तो 28 जनवरी 2026 को उन्हें बताया गया की 30 प्रतिशत इनकम टैक्स एडवांस में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के खाते में देना होगा. इस तरह पीड़ित ने कुल 76 लाख 90 हजार रुपए ट्रांसफर कर चुका था.

पीड़िता का आरोप है कि धन राशि निकालने के लिए 22 लाख रुपए और जमा करने का दबाव बनाया जा रहा था. तब जाकर पीड़ित को एहसास हुआ कि उसके साथ साइबर ठगी की जा रही है. एएसपी कुश मिश्रा ने बताया है कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ ही पीड़ित ने जिन खातों में रुपए ट्रांसफर किए हैं, उन खातों की जांच की जा रही है.

