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समस्तीपुर में AC कोच से शराब के साथ युवती हुई थी गिरफ्तार, 24 दिन बाद मिली जमानत

समस्तीपुर : जिस मामले को लेकर बिहार में पिछले दिनों काफी बवाल हुआ था, उसने एक नया मोड़ ले लिया है. 3 सितंबर 2026 को शराब के साथ गिरफ्तार की गई युवती को जमानत मिल गई है.

वहीं, इसी मामले में गिरफ्तार उसके बहनोई दीपक कुमार (बदला हुआ नाम) की ओर से अब तक न्यायालय में जमानत के लिए कोई अर्जी दाखिल नहीं की गई है. ऐसे में दीपक फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहेगा.

दरअसल, समस्तीपुर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट कोच से 75 लीटर विदेशी शराब बरामदगी मामले में गिरफ्तार देविका झा (बदला हुआ नाम) को सोमवार को न्यायालय से जमानत मिल गई. चार सितंबर को न्यायिक हिरासत में भेजी गई देविका झा 24 दिन बाद जमानत पर जेल से बाहर आयी.

नियमित जमानत के लिए दाखिल हुई थी याचिका

समस्तीपुर जंक्शन पर जब एसी फर्स्ट कोच से दोनों की गिरफ्तारी हुई थी. गिरफ्तारी के बाद दोनों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. देविका झा चार सितंबर से जेल में थी. नेहा झा की ओर से उत्पाद न्यायालय 2 के न्यायाधीश सुमित रंजन के समझ नियमित जमानत याचिका दाखिल की गई थी.

दो दिन नहीं हो सकी सुनवाई

मामले में पहले सुनवाई की तारीख 14 सितंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन उस दिन न्यायालय ने बेल नहीं दी, जिस के बाद अगली सुनवाई 24 सितम्बर को होनी थी. लेकिन उस दिन एक महिला अधिवक्ता के निधन के कारण अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से अलग रहने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी थी. इसके बाद 28 सितंबर को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई.

अधिवक्ता चन्दन कुमार सिंह (ETV Bharat)

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने देविका झा की नियमित जमानत याचिका स्वीकार कर ली. जमानत मिलने के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर उसकी जेल से रिहाई हो गयी. देविका झा मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज देव थे, तो वहीं बचाव पक्ष की ओर अधिवक्ता चन्दन कुमार सिंह थे.

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