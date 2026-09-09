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IAS बनने का सपना था, बन बैठी शराब तस्कर, पटना जंक्शन से छात्रा गिरफ्तार

पटना : पता नहीं बिहार की बेटियों को आखिर क्या हो गया है? शराब तस्करी के आरोप में कभी युवती समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार होती है, तो कभी पटना जंक्शन से. एक ऐसी ही छात्रा राजधानी में पकड़ी गई है, जिसका सपना IAS बनने का था.

शराब के साथ युवती गिरफ्तार

दरअसल, पटना में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी क्रम में कोतवाली थाना पुलिस ने पटना जंक्शन के पास गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक युवती और कुछ युवकों को अवैध अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा है. पुलिस ने युवती के पास मौजूद हैंड बैग और शोल्डर बैग की तलाशी ली, जिसमें विभिन्न ब्रांड की शराब की बोतलें बरामद हुई हैं.

पुलिस के मुताबिक बैग की तलाशी लेने पर उसमें आधा दर्जन से अधिक ब्रांडेड अंग्रेजी शराब की बोतलें मिलीं. इसके बाद पुलिस टीम ने शराब को जब्त कर लिया और युवती को हिरासत में लेकर कोतवाली थाना ले आई. मामले में पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 14 हजार रुपये बताई जा रही है.

कोतवाली थाना (ETV Bharat)

रुपये के लालच में शराब लाने का दावा

पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार युवती की पहचान हो गयी है. संगीता (बदला हुआ नाम) पटना की रहने वाली बताई जा रही है और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है. पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि एक परिचित युवक ने उसे रुपये देने का प्रलोभन देकर उत्तर प्रदेश से शराब की खेप लाने के लिए तैयार किया था.

युवती के अनुसार ''वह उस युवक की बातों और पैसों के लालच में आ गई. इसके बाद वह ट्रेन के जरिए शराब लेकर पटना पहुंची. पटना जंक्शन पर इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन से उतरने के बाद जैसे ही वह बाहर निकली, पुलिस की टीम ने उसे पकड़ लिया.'' पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शराब की खेप किसके लिए लाई गई थी और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं.

पहली बार तस्करी में शामिल होने का दावा

पुलिस पूछताछ में युवती ने दावा किया है कि वह इससे पहले अवैध शराब की तस्करी में शामिल नहीं रही है. वह आईएएस बनना चाहती है. उसका कहना है कि रुपये के लालच में आकर उसने पहली बार इस तरह का काम किया. पुलिस उसके इस दावे की भी जांच कर रही है. साथ ही उस परिचित युवक की भूमिका और शराब की खेप से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.