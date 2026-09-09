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IAS बनने का सपना था, बन बैठी शराब तस्कर, पटना जंक्शन से छात्रा गिरफ्तार

पटना जंक्शन के पास शराब की खेप के साथ युवती गिरफ्तार. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक

Liquor Smuggling
युवती को थाने ले जाती पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 9, 2026 at 2:57 PM IST

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पटना : पता नहीं बिहार की बेटियों को आखिर क्या हो गया है? शराब तस्करी के आरोप में कभी युवती समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार होती है, तो कभी पटना जंक्शन से. एक ऐसी ही छात्रा राजधानी में पकड़ी गई है, जिसका सपना IAS बनने का था.

शराब के साथ युवती गिरफ्तार

दरअसल, पटना में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी क्रम में कोतवाली थाना पुलिस ने पटना जंक्शन के पास गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक युवती और कुछ युवकों को अवैध अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा है. पुलिस ने युवती के पास मौजूद हैंड बैग और शोल्डर बैग की तलाशी ली, जिसमें विभिन्न ब्रांड की शराब की बोतलें बरामद हुई हैं.

पुलिस के मुताबिक बैग की तलाशी लेने पर उसमें आधा दर्जन से अधिक ब्रांडेड अंग्रेजी शराब की बोतलें मिलीं. इसके बाद पुलिस टीम ने शराब को जब्त कर लिया और युवती को हिरासत में लेकर कोतवाली थाना ले आई. मामले में पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 14 हजार रुपये बताई जा रही है.

Liquor Smuggling
कोतवाली थाना (ETV Bharat)

रुपये के लालच में शराब लाने का दावा

पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार युवती की पहचान हो गयी है. संगीता (बदला हुआ नाम) पटना की रहने वाली बताई जा रही है और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है. पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि एक परिचित युवक ने उसे रुपये देने का प्रलोभन देकर उत्तर प्रदेश से शराब की खेप लाने के लिए तैयार किया था.

युवती के अनुसार ''वह उस युवक की बातों और पैसों के लालच में आ गई. इसके बाद वह ट्रेन के जरिए शराब लेकर पटना पहुंची. पटना जंक्शन पर इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन से उतरने के बाद जैसे ही वह बाहर निकली, पुलिस की टीम ने उसे पकड़ लिया.'' पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शराब की खेप किसके लिए लाई गई थी और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं.

पहली बार तस्करी में शामिल होने का दावा

पुलिस पूछताछ में युवती ने दावा किया है कि वह इससे पहले अवैध शराब की तस्करी में शामिल नहीं रही है. वह आईएएस बनना चाहती है. उसका कहना है कि रुपये के लालच में आकर उसने पहली बार इस तरह का काम किया. पुलिस उसके इस दावे की भी जांच कर रही है. साथ ही उस परिचित युवक की भूमिका और शराब की खेप से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

एएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद जानकारी देते हुए (ETV Bharat)

गुप्त सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई

ASP लॉ एंड ऑर्डर कोतवाली पटना कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि पटना जंक्शन के आसपास अवैध शराब की खेप पहुंचने वाली है. सूचना के आधार पर पुलिस की गश्ती टीम ने इलाके में निगरानी शुरू की. इसी दौरान युवकों और युवती को संदेह के आधार पर रोका गया. पूछताछ और तलाशी के दौरान युवती के पास मौजूद दोनों बैग से अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद हुईं.

''फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस ने शराब जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में और कितने लोग जुड़े हैं और शराब की खेप कहां से मंगाई गई थी. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि शराब उत्तर प्रदेश से पटना तक किस माध्यम से लाई गई और इसे पटना में किस व्यक्ति तक पहुंचाया जाना था. मामले से जुड़े अन्य आरोपितों की पहचान के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल सकती है.''- कृष्ण मुरारी प्रसाद, एएसपी, लॉ एंड आर्डर, पटना

समस्तीपुर की घटना के बाद चर्चा में महिला तस्कर

हाल के दिनों में समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर भी एक युवती को बड़ी मात्रा में ब्रांडेड शराब के साथ पकड़े जाने की घटना सामने आई थी. इस कार्रवाई से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा था. अब पटना जंक्शन के पास युवती के शराब के साथ पकड़े जाने के बाद एक बार फिर महिला के जरिए शराब की तस्करी का मामला चर्चा में है.

बिहार में शराबबंदी

साल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी है. बावजूद इसके प्रदेश में लगातार शराब की तस्करी हो रही है. अक्सर ही पुलिस के हाथों तस्कर गिरफ्तार होते हैं. बावजूद इसके यह काला धंधा कम होने का नाम नहीं ले रहा है.

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