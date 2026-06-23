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साथ रहने पर आपत्ति की तो युवती ने प्रेमी के साथ मिल अपने पिता पर किया जानलेवा हमला

इंदौर में चौंकाने वाली वारदात में युवती ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पिता को जान से मारने की कोशिश की.

Young girl deadly attack father
युवती ने प्रेमी के साथ मिल अपने पिता पर किया जानलेवा हमला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 7:14 PM IST

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इंदौर : शहर के खजराना थाना क्षेत्र में एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता पर ही जानलेवा हमला कर दिया. फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. इंदौर में इस तरह का यह पहला मामला सामने आया है. पिता अपने बेटी को बॉयफ्रेंड से दूर रहने की नसीहत देते थे. बेटी को अपने पिता की ये समझाइश पसंद नहीं आ रही थी.

प्रेमप्रसंग का विरोध करना पड़ा भारी

मालवीय नगर में रहने वाले मेहरबान सिंह को घायल होने पर एमवाय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. पुलिस के अनुसार मेहरबान सिंह पर उनकी बेटी प्राची और उसके बॉयफ्रेंड शुभम ने हमला किया है. प्राची अपने बॉयफ्रेंड शुभम के साथ रहना चाहती है, जिसको लेकर पिता द्वारा लगातार विरोध दर्ज करवाया जा रहा था. इसी बात को लेकर पिता ने जब प्राची को बॉयफ्रेंड शुभम के साथ रहने से इनकार किया तो विवाद बढ़ गया.

एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह (ETV BHARAT)

युवती ने ही अपने प्रेमी को मौके पर बुलाया

प्राची को उसके पिता ने फिर भी समझाया. परिजनों और रिश्तेदारों ने भी प्राची को समझाया. इधर, प्राची ने इसकी जानकारी अपने बॉयफ्रेंड शुभम को दी. इसके बाद शुभम मौके पर पहुंचा और मेहरबान सिंह के साथ मारपीट कर उस पर चाकू से हमला कर दिया. घटना को अंजाम देने के बाद प्राची और उसका बॉयफ्रेंड शुभम मौके से फरार हो गए. गंभीर घायल मेहरबान सिंह ने इसकी सूचना खजराना पुलिस को दी. परिजनों ने घायल को अस्पताल भेजा.

युवती और उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ एफआईआर

खजराना पुलिस ने प्राची और उसके बॉयफ्रेंड शुभम के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह का कहना है "प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी." वहीं, जब मोहल्ले वालों को पूरे मामले की जानकारी लगी तो सभी युवक और युवती के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे हैं.

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