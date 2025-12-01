ETV Bharat / state

सीकर में दर्दनाक रेल हादसा: युवक-युवती की मालगाड़ी से कटकर मौत

फतेहपुर (सीकर) : सीकर जिले के सदर थाना क्षेत्र में जगमालपुरा रेलवे फाटक के पास रविवार देर रात करीब 2 से 3 बजे के बीच एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. सीकर से चूरू की ओर जा रही एक मालगाड़ी की चपेट में आने से एक 20 वर्षीय युवक और 18 वर्षीय युवती की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में युवक का सिर धड़ से पूरी तरह अलग हो गया, जबकि युवती के सिर पर गहरी चोटें आई थी और शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया.

हेड कांस्टेबल विश्राम मीणा ने बताया कि सूचना मिली जगमालपुरा फाटक के पास एक लड़का और लड़की ट्रेन की चपेट में आ गए. मृतकों की शिनाख्त सुनील कुमार (20) पुत्र राकेश कुमार, निवासी उदनसरी (फतेहपुर) और अनीशा (18) पुत्री हरलाल, निवासी ताजसर (फतेहपुर) के रूप में हुई है. दोनों आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं. दोनों के शवों को बरामद कर एसके अस्पताल, सीकर की मोर्चरी में रखवाया गया. मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है.