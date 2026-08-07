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"मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में मिल रहा बिना गारंटी के 5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण, सभी को उठाना चाहिए लाभ"

युवा उद्यमी कार्यशाला का आयोजन ( Photo Credit; ETV Bharat )