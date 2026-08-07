"मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में मिल रहा बिना गारंटी के 5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण, सभी को उठाना चाहिए लाभ"
फिरोजाबाद में युवा उद्यमी कार्यशाला का आयोजन, योजना के लाभार्थियों को किया गया सम्मानित
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 8:18 PM IST
फिरोजाबाद: शहर के पालीवाल हॉल में शुक्रवार को युवा उद्यमी कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस मौके पर जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने युवा उद्यमी योजना को सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण पहल बताया. साथ ही कहा कि सभी युवाओं को इसका लाभ उठाना चाहिए. उन्होंने बताया कि इस योजना में पात्र युवाओं को बिना किसी गारंटी के 5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है.
जिलाधिकारी ने युवाओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से सभी योग्य आवेदकों तक इस योजना का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाया जाएगा. उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि वे जॉब सीकर बनने के बजाय जॉब प्रोवाइडर बनें. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश को एक ट्रिलियन की अर्थ व्यवस्था बनाने के लक्ष्य में प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है.
वहीं, सदर विधायक मनीष असीजा ने कहा कि योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन और उद्योग विभाग लगातार मेहनत कर रहें है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बैंक प्रबन्धकों की है. इसलिए उनसे मेरी अपील है कि युवा उद्यमियों को बार-बार बैंक के चक्कर न लगाने पडे़. उन्होंने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि योजना से लाभान्वित होकर जनपद के युवा आत्मनिर्भर बनेंगे और साथ ही अपना और अपनों का सहारा बनेंगे.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों में योगेश कुमार, विनय यादव, आशीष कुमार, आकांक्षा अग्रवाल को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जबकि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से लाभान्वित होने वाले पंकज कुमार, जगत सिंह, अजय कांत, राकेश यादव और प्रमोद कुमार को सम्मानित किया गया.
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