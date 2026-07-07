लातेहार में अंधविश्वास ने ली युवक की जान, सांप ने काटा तो करवाने लगे थे झाड़ फूंक
लातेहार में सांप के काटने के बाद अस्पताल की जगह झाड़फूंक कराने के दौरान एक युवक की मौत हो गई है.
Published : July 7, 2026 at 2:43 PM IST
लातेहार: भले ही हम 21वीं सदी में पहुंच गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास आज भी कायम है. इसी प्रकार के एक अंधविश्वास के चक्कर में लातेहार जिले के बरियातू प्रखंड अंतर्गत मतकोमा गांव के रहने वाले एक युवक पंकज गंझू की जान चली गई. युवक को सांप ने काट लिया था. लेकिन परिजन अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर युवक को अस्पताल ले जाने के बदले झाड़फूंक करवाने लगे थे. समय से इलाज नहीं मिलने के कारण युवक की मौत हो गई.
पंकज गंझू को सोमवार की शाम उसके घर में ही सांप ने काट लिया था. सांप काटने के बाद जब युवक की स्थिति बिगड़ने लगी और वह बेहोश हो गया तो युवक के परिजन उसे अस्पताल ले जाने के बदले कथित रूप से सांप का विष उतारने वाले एक ओझा के पास ले गए. जहां लगभग 3 घंटे तक ओझा के द्वारा झाड़ फूंक किया गया. स्थिति जब काफी खराब हो गई तो परिजन रात में पंकज को लेकर अस्पताल पहुंचे. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद पंकज को मृत घोषित कर दिया.
समय पर अस्पताल पहुंचने से बच सकती थी जान
इस संबंध में चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि रात में एक व्यक्ति को उसके घर वाले अस्पताल लाए थे. बताया गया था कि उसे सांप ने काट लिया था. जब उसकी जांच की गई तो वह मृत पाया गया. उन्होंने बताया कि मृतक युवक के परिजनों से जब जानकारी ली गई तो पता चला कि युवक को शाम में ही सांप ने काट लिया था. लेकिन परिजन मरीज को अस्पताल लाने के बदले झाड़ फूंक करवाने ले गए थे. लगभग 3 घंटे का समय इसमें गुजर गया.
जबतक युवक को अस्पताल लाया गया तब तक उसकी मौत हो गई थी. चिकित्सा पदाधिकारी ने लोगों से अपील की कि विषैला जीव जंतु के काटने के बाद कभी भी ओझा गुनी और झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए. सांप अथवा कोई विषैला जीव जंतु के काटने के बाद मरीज को तत्काल अस्पताल ले जाना चाहिए. अस्पताल में इलाज की पूरी व्यवस्था होती है. अस्पताल लाने के बाद पूरा चांस होता है कि मरीज की जान बच जाए.
चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान
बता दें कि सरकार के निर्देश पर विभिन्न सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास के खिलाफ ग्रामीण इलाकों में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. लेकिन अभी भी कई ग्रामीण अंधविश्वास के मकड़जाल से नहीं निकल पाए हैं. अंधविश्वास के चक्कर में कई बार ग्रामीणों की जान भी चली जाती है.
ये भी पढ़ें: सांपों का घर जिला जामताड़ा! आज भी यहां काफी संख्या में पाए जाते हैं सांप, ग्रामीण होते हैं इसके शिकार
सांप चूहे के खेल में फंसा चश्माधारी नाग, वन विभाग ने बचाई जान
एक ही रात में बुझ गए घर के दो चिराग, सर्पदंश से भाई-बहन की दर्दनाक मौत