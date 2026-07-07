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लातेहार में अंधविश्वास ने ली युवक की जान, सांप ने काटा तो करवाने लगे थे झाड़ फूंक

लातेहार: भले ही हम 21वीं सदी में पहुंच गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास आज भी कायम है. इसी प्रकार के एक अंधविश्वास के चक्कर में लातेहार जिले के बरियातू प्रखंड अंतर्गत मतकोमा गांव के रहने वाले एक युवक पंकज गंझू की जान चली गई. युवक को सांप ने काट लिया था. लेकिन परिजन अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर युवक को अस्पताल ले जाने के बदले झाड़फूंक करवाने लगे थे. समय से इलाज नहीं मिलने के कारण युवक की मौत हो गई.

पंकज गंझू को सोमवार की शाम उसके घर में ही सांप ने काट लिया था. सांप काटने के बाद जब युवक की स्थिति बिगड़ने लगी और वह बेहोश हो गया तो युवक के परिजन उसे अस्पताल ले जाने के बदले कथित रूप से सांप का विष उतारने वाले एक ओझा के पास ले गए. जहां लगभग 3 घंटे तक ओझा के द्वारा झाड़ फूंक किया गया. स्थिति जब काफी खराब हो गई तो परिजन रात में पंकज को लेकर अस्पताल पहुंचे. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद पंकज को मृत घोषित कर दिया.

जानकारी देते चिकित्सक पदाधिकारी (ईटीवी भारत)

समय पर अस्पताल पहुंचने से बच सकती थी जान

इस संबंध में चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि रात में एक व्यक्ति को उसके घर वाले अस्पताल लाए थे. बताया गया था कि उसे सांप ने काट लिया था. जब उसकी जांच की गई तो वह मृत पाया गया. उन्होंने बताया कि मृतक युवक के परिजनों से जब जानकारी ली गई तो पता चला कि युवक को शाम में ही सांप ने काट लिया था. लेकिन परिजन मरीज को अस्पताल लाने के बदले झाड़ फूंक करवाने ले गए थे. लगभग 3 घंटे का समय इसमें गुजर गया.