ETV Bharat / state

प्रेमी ने प्रेमिका संग सोशल मीडिया पर पोस्ट की फोटो, फिर दोनों ने दी जान, जानिए वजह

कानपुर: साढ़ थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा करने को लेकर हुए पारिवारिक विवाद का दुखद अंत हो गया. परिजनों की डांट से दुखी होकर 17 वर्षीय किशोर ने खेत में पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. वहीं प्रेमी की मौत के सदमे में 16 वर्षीय किशोरी ने भी घर के भीतर फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. एक ही दिन में हुई दो नाबालिगों की मौत से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई.



जानकारी के अनुसार, किशोर ने अपनी और किशोरी की एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी. इसकी जानकारी मिलते ही किशोरी के पिता ने लड़के के घर पहुंचकर आपत्ति जताई. इसके बाद किशोर के पिता ने अपने बेटे को फटकार लगाई और उसका मोबाइल फोन छीन लिया. इसी बात से आहत होकर किशोर रात में खेत की ओर निकल गया, जहां अगले दिन सुबह उसका शव फंदे से लटका पाया गया.



प्रेमी की मृत्यु की खबर मिलते ही किशोरी गहरे सदमे में चली गई और कुछ ही घंटों के भीतर अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. इस घटना के बाद दोनों परिवारों ने कानूनी झंझटों से बचने के लिए पुलिस को कोई सूचना नहीं दी और आनन-फानन में दोनों शवों का अंतिम संस्कार कर दिया. हालांकि, मामले की भनक सोशल मीडिया के जरिए मिलने पर साढ़ थाना पुलिस गांव पहुंची.

साढ़ थाना प्रभारी कृष्ण कुमार मिश्रा के अनुसार, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है, लेकिन दोनों ही पक्षों ने किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई कराने से साफ इंकार कर दिया है.



