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बहराइच के होटल में फंदे से लटके मिले प्रेमी युगल के शव

पुलिस आत्महत्या और अन्य सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच में जुटी.

होटल में मिला प्रेमी युगल का शव
होटल में मिला प्रेमी युगल का शव (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 11:11 AM IST

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बहराइच: नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जिला अस्पताल पुलिस चौकी के पास स्थित एक होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब वहां ठहरे एक प्रेमी युगल के शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे के भीतर फांसी के फंदे से लटकते पाए गए.

घटना की जानकारी मिलते ही होटल कर्मियों और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आनन-फानन में मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद उच्चाधिकारियों सहित फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची.

श्रावस्ती जनपद के थाना गिलौला अंतर्गत ग्राम हसनपुर कथारा माफी निवासी 27 वर्षीय रिंकू पुत्र पतिराम और गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) के ग्राम मुझखेड़ा निवासी 47 वर्षीय पिंकी पत्नी विजय के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों कोतवाली नगर क्षेत्र के जिला अस्पताल चौकी स्थित होटल अवध कैलाश में बीती 22 तारीख से आकर रुके हुए थे.

​होटल कर्मचारियों ने बताया कि जब काफी देर तक कमरे से कोई हलचल नहीं हुई और दरवाजा खटखटाने पर भी अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो अनहोनी की आशंका के चलते तुरंत पुलिस को खबर दी गई.

सूचना पाकर नगर कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक फील्ड यूनिट तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस की मौजूदगी में जब कमरे का दरवाजा खोला गया, तो अंदर दोनों के शव फंदे पर लटक रहे थे. ​फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने कमरे की बारीकी से जांच करते हुए मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं. पुलिस ने दोनों शवों को नीचे उतरवाकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

सीओ सिटी नारायण दत्त मिश्रा ने बताया कि मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल डिटेल खंगालने के बाद ही मौत की सही वजह और वास्तविक परिस्थितियों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस आत्महत्या और अन्य सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.

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