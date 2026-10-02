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बहराइच के होटल में फंदे से लटके मिले प्रेमी युगल के शव

होटल में मिला प्रेमी युगल का शव ( Photo Credit: ETV Bharat )

बहराइच: नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जिला अस्पताल पुलिस चौकी के पास स्थित एक होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब वहां ठहरे एक प्रेमी युगल के शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे के भीतर फांसी के फंदे से लटकते पाए गए.