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झोपड़ी में पढ़ रहे नौनिहाल, राशि आने के बाद भी नही सुधरी हालत, बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुआ था स्कूल

दंतेवाड़ा में एक साल बाद भी हितामेटा ग्राम पंचायत में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकी है.

Young children study in hut school
झोपड़ी में पढ़ रहे नौनिहाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 28, 2026 at 4:25 PM IST

4 Min Read
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दंतेवाड़ा : बस्तर की बदलती तस्वीर, विकास और शिक्षा के बड़े-बड़े दावों के बीच दंतेवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव की हकीकत आज भी सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है. ग्राम पंचायत हितामेटा के आश्रित गांव झिटकीपारा में प्राथमिक शाला के बच्चे पिछले करीब एक साल से झोपड़ीनुमा अस्थायी कक्ष में पढ़ाई करने को मजबूर हैं. 26 अगस्त 2025 को आई भीषण प्राकृतिक आपदा ने स्कूल भवन को इस कदर क्षतिग्रस्त कर दिया कि वह बच्चों के बैठने लायक नहीं बचा. विडंबना ये है कि आपदा को एक वर्ष पूरा होने वाला है, लेकिन आज तक नया भवन नहीं बन पाया है.

क्षतिग्रस्त स्कूल की नहीं हुई मरम्मत

26 अगस्त 2025 को दक्षिण बस्तर सहित पूरे बस्तर संभाग में आई बाढ़ और प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचाई थी. दंतेवाड़ा जिले में भी कई गांवों की सड़कें, पुल-पुलिया, शासकीय भवन और स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए थे. झिटकीपारा का प्राथमिक विद्यालय भी इस आपदा की चपेट में आ गया. बाढ़ का पानी स्कूल भवन में भर गया, जिससे दीवारों में गहरी दरारें पड़ गईं और छत पूरी तरह कमजोर हो गई. आज भी बारिश के दौरान छत से पानी टपकता है और भवन कभी भी गिर सकता है.

टपकती छत और अव्यवस्था के बीच हो रही पढ़ाई

बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए शिक्षा विभाग ने विद्यालय भवन में पढ़ाई बंद कराकर अस्थायी व्यवस्था की. स्कूल परिसर के बाहर बांस, फेंसिंग और टीन की छत से एक झोपड़ीनुमा कक्ष तैयार किया गया, जहां पहली से पांचवीं तक के सभी छात्र-छात्राओं को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जा रहा है. सीमित जगह, बरसात के दौरान टपकती छत, गर्मी में उमस और अन्य असुविधाओं के बीच नन्हे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं.अस्थायी व्यवस्था लंबे समय तक समाधान नहीं हो सकती.छोटे-छोटे बच्चे एक ही कमरे में बैठकर पढ़ाई करते हैं, जिससे पढ़ाई भी प्रभावित होती है. बरसात के दिनों में स्थिति और भी खराब हो जाती है.

झोपड़ी में पढ़ रहे नौनिहाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपदा के बाद से विभाग लगातार नए भवन निर्माण के लिए राशि की मांग कर रहा था.बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका.अब डीएमएफ (जिला खनिज न्यास) मद से राशि स्वीकृत हो चुकी है.आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही नए विद्यालय भवन का निर्माण शुरू कराया जाएगा- प्रमोद ठाकुर, जिला शिक्षा अधिकारी



वहीं अभिभावकों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है.झिटकीपारा के ग्रामीण और अभिभावक चाहते हैं कि निर्माण कार्य में अब और देरी न हो.

बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलना चाहिए. शिक्षा का अधिकार तभी सार्थक होगा, जब बच्चों को जर्जर भवनों और झोपड़ियों के बजाय सुरक्षित, सुविधायुक्त और स्थायी विद्यालय उपलब्ध कराया जाएगा- राम सिंह,अभिभावक

सिर्फ स्कूल ही नहीं, बल्कि कई ग्रामीण सड़कों और पुल-पुलियों की स्थिति भी अब तक पूरी तरह नहीं सुधर सकी है.इससे ग्रामीणों को रोजमर्रा की आवाजाही में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.ऐसे में विकास और बुनियादी सुविधाओं के दावों के बीच झिटकीपारा का यह स्कूल व्यवस्था की धीमी रफ्तार की तस्वीर पेश करता है.

सीएम के दौरे के बाद जारी हुई थी राशि

गौरतलब है कि बाढ़ के बाद स्वयं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दंतेवाड़ा पहुंचकर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था. उन्होंने आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद दंतेवाड़ा जिले के लिए 53 करोड़ रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की थी, ताकि क्षतिग्रस्त सड़कें, पुल-पुलिया, शासकीय भवन और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कराया जा सके. इसके बावजूद झिटकीपारा जैसे कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात अब भी सामान्य नहीं हो पाए हैं.


एक वर्ष पहले आई प्राकृतिक आपदा के निशान आज भी झिटकीपारा के इस विद्यालय में साफ दिखाई देते हैं.सवाल यह है कि क्या अगली बारिश से पहले इन मासूम बच्चों को नया और सुरक्षित स्कूल मिल पाएगा, या फिर वे एक और वर्ष इसी झोपड़ीनुमा कक्ष में पढ़ाई करने को मजबूर रहेंगे. यही सवाल आज ग्रामीणों और अभिभावकों के मन में सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा है.

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