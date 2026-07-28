ETV Bharat / state

झोपड़ी में पढ़ रहे नौनिहाल, राशि आने के बाद भी नही सुधरी हालत, बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुआ था स्कूल

दंतेवाड़ा : बस्तर की बदलती तस्वीर, विकास और शिक्षा के बड़े-बड़े दावों के बीच दंतेवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव की हकीकत आज भी सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है. ग्राम पंचायत हितामेटा के आश्रित गांव झिटकीपारा में प्राथमिक शाला के बच्चे पिछले करीब एक साल से झोपड़ीनुमा अस्थायी कक्ष में पढ़ाई करने को मजबूर हैं. 26 अगस्त 2025 को आई भीषण प्राकृतिक आपदा ने स्कूल भवन को इस कदर क्षतिग्रस्त कर दिया कि वह बच्चों के बैठने लायक नहीं बचा. विडंबना ये है कि आपदा को एक वर्ष पूरा होने वाला है, लेकिन आज तक नया भवन नहीं बन पाया है.





क्षतिग्रस्त स्कूल की नहीं हुई मरम्मत

26 अगस्त 2025 को दक्षिण बस्तर सहित पूरे बस्तर संभाग में आई बाढ़ और प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचाई थी. दंतेवाड़ा जिले में भी कई गांवों की सड़कें, पुल-पुलिया, शासकीय भवन और स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए थे. झिटकीपारा का प्राथमिक विद्यालय भी इस आपदा की चपेट में आ गया. बाढ़ का पानी स्कूल भवन में भर गया, जिससे दीवारों में गहरी दरारें पड़ गईं और छत पूरी तरह कमजोर हो गई. आज भी बारिश के दौरान छत से पानी टपकता है और भवन कभी भी गिर सकता है.





टपकती छत और अव्यवस्था के बीच हो रही पढ़ाई

बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए शिक्षा विभाग ने विद्यालय भवन में पढ़ाई बंद कराकर अस्थायी व्यवस्था की. स्कूल परिसर के बाहर बांस, फेंसिंग और टीन की छत से एक झोपड़ीनुमा कक्ष तैयार किया गया, जहां पहली से पांचवीं तक के सभी छात्र-छात्राओं को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जा रहा है. सीमित जगह, बरसात के दौरान टपकती छत, गर्मी में उमस और अन्य असुविधाओं के बीच नन्हे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं.अस्थायी व्यवस्था लंबे समय तक समाधान नहीं हो सकती.छोटे-छोटे बच्चे एक ही कमरे में बैठकर पढ़ाई करते हैं, जिससे पढ़ाई भी प्रभावित होती है. बरसात के दिनों में स्थिति और भी खराब हो जाती है.