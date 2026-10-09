ETV Bharat / state

बिहार में युवक-युवती की क्षत-विक्षत लाश मिली, एक किलोमीटर तक फैले थे शवों के टुकड़े

पटना : बिहार की राजधानी पटना से सनसनीखेज खबर सामने आयी है. राजेंद्र नगर टर्मिनल के पूर्वी छोर पर कुम्हरार के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवती और एक युवक का क्षत-विक्षत शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. दोनों के शवों के टुकड़े करीब एक किलोमीटर के दायरे में बिखरे मिले.

सूचना मिलने के बाद रेल पुलिस मौके पर पहुंची और शवों के अवशेषों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. प्रथम दृष्टया मामला ट्रेन की चपेट में आने से मौत का प्रतीत हो रहा है. हालांकि, घटना के पीछे की वास्तविक वजह जानने के लिए पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.

पांच अक्टूबर से लापता थी युवती

रेल पुलिस की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने युवती की पहचान कर ली. वह कंकड़बाग थाना क्षेत्र की रहने वाली थी. मृतका बीए पार्ट-2 की छात्रा थी और पांच अक्टूबर से लापता थी. परिजनों के अनुसार, काफी तलाश करने के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला, तो 6 अक्टूबर को कंकड़बाग थाने में गुमशुदगी की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी.

मामले की अनुसंधानकर्ता और कंकड़बाग थाने की आईओ फरहीन आलम के मुताबिक, छह अक्टूबर को युवती का आखिरी लोकेशन पटना के मरीन ड्राइव इलाके में मिला था. इसके बाद पुलिस ने उसके कई दोस्तों को थाने बुलाकर पूछताछ भी की थी. पुलिस युवती के लापता होने से लेकर रेलवे ट्रैक पर शव मिलने तक की घटनाओं को जोड़कर जांच कर रही है.

रेल थाना राजेन्द्रनगर (ETV Bharat)

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

घटना की गंभीरता को देखते हुए रेल पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया. टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं. कंकड़बाग थाने की आईओ फरहीन आलम को भी रेल पुलिस ने घटनास्थल पर बुलाया, ताकि शैली की गुमशुदगी से जुड़े तथ्यों और रेलवे ट्रैक पर शव मिलने की घटना के बीच संभावित संबंधों की जांच की जा सके. वहीं, रेलवे ट्रैक पर मिले अज्ञात युवक के शव की पहचान करने का प्रयास जारी है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि दोनों की मौत किन परिस्थितियों में हुई और क्या दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है.

''घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम पहुंची है और मामले की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा. फिलहाल पुलिस गुमशुदगी, बैंक खातों से हुए संदिग्ध लेनदेन और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला ट्रेन दुर्घटना का है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है.''- रंजन कुमार, सदर डीएसपी