मध्य प्रदेश की माही वर्ल्ड बॉक्सिंग में दिखाएंगी दम, 60 किलो वर्ग में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व
मध्य प्रदेश की युवा बॉक्सर माही का सेलेक्शन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2026 की भारतीय टीम में हुआ. माही चीन के लिए रवाना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 9:50 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश की मुक्केबाज माही लामा बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2026 में अपना दम दिखाएंगी. युवा बॉक्सर माही का सेलेक्शन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2026 की भारतीय टीम में हुआ है. भारतीय टीम के साथ माही चीन के लिए रवाना हो गई हैं. वह चीन में होने जा रही इंटरनेशनल चैंपियनशिप में 60 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. यह प्रतियोगिता सोमवार 15 जून से शुरू हो रही है, जो 20 जून तक चलेगी.
भोपाल की अकादमी में ले रही ट्रेनिंग
माही लामा ने अपने खेल में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. माही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित राज्य बॉक्सिंग अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं. यहां रहकर उन्होंने अपने खेल को काफी निखारा है. अपनी मेहनत से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहुंच बनाई है. माही लामा ने कहा कि उनका पूरा फोकस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करना है. वे देश के लिए पदक जीतकर देश और मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाना चाहती हैं और इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है.
खेल मंत्री ने दी शुभकामनाएं
उधर माही लामा का भारतीय टीम में सेलेक्शन होने पर मध्य प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने माही को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि माही ने भोपाल में खूब पसीना बहाया है और पूरी उम्मीद है कि यह पसीना मेडम के रूप में सामने आएगा. माही की यह उपलब्धि प्रदेश के दूसरे युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनी है. अब सभी की निगाहे वर्ल्ड कप के नतीजों पर हैं, उम्मीद है कि माही मेडल लेकर लौटेगी.
15 से 20 जून के बीच चीन में होगा बॉक्सिंग वर्ल्ड कप
बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2026, 'वर्ल्ड बॉक्सिंग' (World Boxing) संस्था द्वारा आयोजित की जाती है. इस साल की श्रृंखला के मुख्य चरण ब्राजील में आयोजित हुए थे, इसके बाद के चरण 15-20 जून 2026 के बीच चीन के गुइयांग शहर में खेले जाएंगे.