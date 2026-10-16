कलाकृति के जरिए मां दुर्गा की आराधना में जुटे कलाकार, डस्ट से बनाई मां दुर्गा की तस्वीर
हजारीबाग में एक युवा कलाकार ने विभिन्न रंग के डस्ट से मां दुर्गा की तस्वीर बनाई है. कलाकृति को देखने लोग पहुंच रहे हैं.
Published : October 16, 2026 at 4:44 PM IST
हजारीबाग: जब कोई कलाकार अपनी कलाकृति जैसे चित्रकारी, मूर्तिकला, संगीत या नृत्य का सृजन करता है, तो वह केवल रंगों, शब्दों या स्वरों का मेल नहीं होता, बल्कि उसकी कला साधना और ईश्वर या भाव के प्रति सच्ची आराधना बन जाती है. ऐसा ही कुछ हजारीबाग में देखने को मिल रहा है. जहां 21 वर्ष का युवा कलाकार टिंकू मां दुर्गा की तस्वीर उकेर रहा है.
टिंकू द्वारा तैयार कलाकृति को देखने के लिए दूर-दराज से लोग पहुंच रहे हैं. हजारीबाग के नूरा स्थित शिव मंदिर परिसर में वह अपनी आराधना में लगा हुआ है. पिछले 4 दिनों से दिन-रात मेहनत कर मां दुर्गा की आकर्षक तस्वीर तैयार की है. भक्त ने अपनी आराध्य देवी की ऐसी तस्वीर बनाई है, जिसकी चर्चा दूर तक हो रही है.
तस्वीर बनाने में सेंड कलक को किया उपयोग
टिंकू ने देवी की तस्वीर उकेरने में सेंड कलर का उपयोग किया है. इसके अलावा मार्बल डस्ट का भी उपयोग किया गया है. वह बताता है कि सबसे पहले विभिन्न रंग का डस्ट तैयार किया गया. उस डस्ट से पूरी कलाकृति तैयार हुई है. पहले मन में क्या तस्वीर बनानी है, इसे लेकर मंथन किया गया. जब मन में तस्वीर तैयार हो गई तो मूर्त रूप दिया गया है.
जैसे-जैसे तस्वीर तैयार होती चली गई, वैसे-वैसे इसकी चर्चा भी खूब हो रही है. आलम यह है कि दूर दराज गांवों से लोग रंगोली देखने पहुंच रहे हैं. आदिशक्ति मां दुर्गा शक्ति, विद्या और लक्ष्मी की देवी के रूप में पूजी जाती है. टिंकू विद्या की देवी की आराधना में जुड़ा हुआ है. यह तस्वीर उसकी आराधना और साधना का रूप है.
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