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कलाकृति के जरिए मां दुर्गा की आराधना में जुटे कलाकार, डस्ट से बनाई मां दुर्गा की तस्वीर

डिजाइन इमेज ( ETV Bharat )

हजारीबाग: जब कोई कलाकार अपनी कलाकृति जैसे चित्रकारी, मूर्तिकला, संगीत या नृत्य का सृजन करता है, तो वह केवल रंगों, शब्दों या स्वरों का मेल नहीं होता, बल्कि उसकी कला साधना और ईश्वर या भाव के प्रति सच्ची आराधना बन जाती है. ऐसा ही कुछ हजारीबाग में देखने को मिल रहा है. जहां 21 वर्ष का युवा कलाकार टिंकू मां दुर्गा की तस्वीर उकेर रहा है.

टिंकू द्वारा तैयार कलाकृति को देखने के लिए दूर-दराज से लोग पहुंच रहे हैं. हजारीबाग के नूरा स्थित शिव मंदिर परिसर में वह अपनी आराधना में लगा हुआ है. पिछले 4 दिनों से दिन-रात मेहनत कर मां दुर्गा की आकर्षक तस्वीर तैयार की है. भक्त ने अपनी आराध्य देवी की ऐसी तस्वीर बनाई है, जिसकी चर्चा दूर तक हो रही है.