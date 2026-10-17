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सीएम योगी की अपील : विकसित भारत के लिए देशवासियों की पैरवी करें युवा अधिवक्ता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों का मुकदमा मानकर पैरवी करें युवा अधिवक्ता. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कहा कि विकसित भारत-2047 के संकल्प में 140 करोड़ देशवासियों के मुकदमा मानकर युवा अधिवक्ताओं को पैरवी करनी होगी.

उन्होंने कहा कि विकसित भारत का दावा केवल संकल्प व्यक्त करने से पूरा नहीं होगा. इसके लिए तथ्य, साक्ष्य, तर्क और एक ईमानदार अधिवक्ता की ज़रूरत होगी. इस मुकदमे में प्रतिवादी कोई व्यक्ति या राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि वह यथास्थितिवादी सोच है, जो मानती है कि बदलाव संभव नहीं है.

शुक्रवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के पांचवे दीक्षांत समारोह के सम्बोधन के दौरान विवि के शासी परिषद के अध्यक्ष होने के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभिभावक के रूप में नज़र आए. मुख्यमंत्री के सम्बोधन से पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ व इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने छात्रों को सम्बोधित किया. इस दौरान टॉपर छात्र-छात्राओं को मेडल व उपाधि देने के बाद विधि के छात्रों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी सोच किसी तर्क को सुनने, साक्ष्य को समझने और नई संभावनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती. युवा अधिवक्ताओं को इसी मानसिकता के सामने अपने तर्क मज़बूती से रखने होंगे. उन्होंने कहा कि सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में प्रमाद न करना और आलस्य से दूर रहना किसी भी अधिवक्ता के लिए सबसे संक्षिप्त और प्रभावी कार्य विवरण हो सकता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों का मुकदमा मानकर पैरवी करें युवा अधिवक्ता. (ईटीवी भारत) 15 अगस्त 1947 को पड़ी थी विकसित भारत के मुकदमे की पहली तारीख इस दौरान न्यायालयों की कार्यप्रणाली का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री कहा कि किसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश के सामने तारीखों और घटनाक्रम का विवरण आता है. इसी तरह विद्यार्थियों को यह समझना होगा कि विकसित भारत के इस मुकदमे की पहली तारीख कब पड़ी थी. उन्होंने कहा कि इसकी पहली तारीख 15 अगस्त 1947 थी, जब भारत स्वतंत्र हुआ. आजादी की लड़ाई और संविधान निर्माण में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के साथ विधि के जानकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने कहा कि जिस विकसित भारत के मुकदमे की चर्चा वह कर रहे हैं, उसकी अगली महत्वपूर्ण तारीख 15 अगस्त 2047 होगी. उस समय देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवा अधिवक्ताओं और विद्यार्थियों को अपनी भूमिका समझनी होगी तथा तथ्यों, साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर विकसित भारत के संकल्प की पैरवी करनी होगी. रूल आफ लॉ और रूलर आफ लॉ में बताया बुनियादी अंतर मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 जनवरी 1950 वह ऐतिहासिक तारीख है, जब भारत ने अपना संविधान लागू किया. मेरा मानना है कि देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक शासक और प्रत्येक संस्था संविधान से बंधी हुई है. एक भारत, श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ भारतीय संविधान है. उन्होंने कहा कि विकसित भारत के इस मुकदमे की दूसरी महत्वपूर्ण तारीख 26 जनवरी 1950 है, जब संविधान लागू हुआ. इसके बाद तीसरी तारीख 25 जून 1975 आई, जब देश में आपातकाल लागू किया गया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली लोकसभा चुनाव को अमान्य घोषित किया था. इसके ठीक 13 दिन बाद देश में आपातकाल लागू कर दिया गया. उन्होंने आपातकाल के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना की ऐतिहासिक असहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने की उन्हें कीमत चुकानी पड़ी थी, लेकिन इतिहास उनकी असहमति को कभी नहीं भूला. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने वाले फैसले में न्यायमूर्ति खन्ना के उस ऐतिहासिक दृष्टिकोण का उल्लेख किया. आपातकाल का दौर देश को यह समझाने वाला सबक था कि रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन और रूलर आफ लॉ यानी शासक की मनमर्जी के अनुसार कानून चलना, दोनों में बुनियादी अंतर है. राम, कृष्ण और शिव भारत के तीन महान स्वप्न मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के इस मुकदमे की चौथी महत्वपूर्ण तारीख वर्ष 2006 है. इसका उल्लेख करते हुए उन्होंने डॉ. राम मनोहर लोहिया के लेख राम, कृष्ण और शिव का उल्लेख करते हुए कहा कि लोहिया ने भारत की पूर्णता के तीन महान स्वप्नों के रूप में राम, कृष्ण और शिव को रेखांकित किया था. लोहिया ने शिव को ऐसे मस्तिष्क का प्रतीक माना, जो विषम से विषम परिस्थितियों में भी विचलित हुए बिना निर्णय लेने की क्षमता रखता है. कृष्ण ऐसे हृदय के प्रतीक हैं, जिसमें गरीब और वंचित के प्रति संवेदना हो. वहीं राम मर्यादा, वचनबद्धता और कर्म की दृढ़ता के प्रतीक हैं. उन्होंने विधि के विद्यार्थियों से कहा कि एक आदर्श विधिवेत्ता में भी इन तीनों गुणों का होना आवश्यक है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कानूनी और प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि अप्रासंगिक हो चुके 1500 से अधिक कानूनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाप्त किया और कानूनी प्रक्रियाओं को नागरिकों के लिए अधिक सरल बनाने के प्रयास किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों का मुकदमा मानकर पैरवी करें युवा अधिवक्ता. (ईटीवी भारत) टॉप फाइव अर्थव्यवस्था तक पहुंचा भारत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2013 में भारत की गिनती दुनिया की फ्रैजाइल फाइव यानी पांच कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में होती थी. उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता और निवेश की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन पिछले वर्षों में भारत ने अपनी स्थिति में बड़ा बदलाव किया है. आज भारत दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है. प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को विश्वास दिलाया कि जब भारत ‘फ्रैजाइल फाइव’ से निकल कर दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है, तो विकसित भारत का लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है. उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि एक दशक पहले प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर सवाल उठाए जाते थे. कानून-व्यवस्था, कनेक्टिविटी और स्पष्ट नीतियों की कमी का हवाला देकर कहा जाता था कि यहां निवेश करना जोखिम भरा है. वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्यों की श्रेणी में रखा जाता था. लोगों के मन में यह धारणा बन गई थी कि देश में बदलाव संभव है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सुधार नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने यथास्थितिवादी सोच और जड़ता का शिकार होने के बजाय परिवर्तन का रास्ता चुना. पहले प्रदेश में माफिया का शासन चलता था, लेकिन सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त कर कानून के शासन को स्थापित करने की दिशा में काम किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में वास्तविक बदलाव लाने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति ज़रूरी है. इसी बदलाव के कारण उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकल कर देश की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ा है.