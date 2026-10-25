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PM का नन्हा प्रशंसक; दिव्यांग 7 वर्षीय अक्षत ने बनाई अनोखी पेंटिंग, मोदी पत्र के माध्यम से कर चुके हैं प्रशंसा

पीएम मोदी के नन्हें प्रशंसक ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: हुनर के आगे कभी शारीरिक कमी भी आड़े नहीं आती. प्रतिभा के दम पर मुश्किलों को भी पीछे छोड़ा जा सकता है. इस बात को काशी के सात वर्षीय अक्षत विश्वकर्मा ने अपनी कला के माध्यम से साबित किया है. एक हाथ से दिव्यांग अक्षत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऐसी अनोखी पेंटिंग तैयार की है, जिसमें प्रभु श्रीराम, काशी विश्वनाथ धाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर उकेरी है. नन्हें कलाकार की इस रचनात्मक पहल में उसकी आस्था, कल्पनाशीलता और चित्रकारी के प्रति लगन साफ दिखाई देती है.

पीएम मोदी के नन्हें प्रशंसक (Video Credit; ETV Bharat) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे और भारतीय वायुसेना के हवाई प्रदर्शन को लेकर जहां पूरे शहर में उत्साह है, वहीं अक्षत ने अपनी पेंटिंग के जरिए प्रधानमंत्री के प्रति अपने भाव व्यक्त किए हैं. सात वर्ष की उम्र में एक हाथ से इतनी बारीकी के साथ चित्र बनाना उसकी प्रतिभा और निरंतर अभ्यास को दर्शाता है.

पीएम ने भेजा है प्रशंसा पत्र (Photo Credit; ETV Bharat) एक हाथ से उकेरी काशी की पहचान अक्षत विश्वकर्मा ने अपनी पेंटिंग में प्रभु श्रीराम, विश्वनाथ धाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्थान दिया है. इस चित्र के माध्यम से उसने धार्मिक आस्था और काशी की पहचान को एक साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है. छोटी उम्र में चित्रकारी के प्रति उसका समर्पण हैरान करता है. अक्षत की बुआ ज्योति विश्वकर्मा ने बताया कि अक्षत और भाई सर्वेश विश्वकर्मा दोनों बचपन से ही पेंटिंग बनाते आ रहे हैं. उन्हें चित्रकारी में विशेष रुचि है और वे लगातार नए-नए चित्र तैयार करते रहते हैं. परिवार भी उनकी इस प्रतिभा को प्रोत्साहित करता है.