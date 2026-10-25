PM का नन्हा प्रशंसक; दिव्यांग 7 वर्षीय अक्षत ने बनाई अनोखी पेंटिंग, मोदी पत्र के माध्यम से कर चुके हैं प्रशंसा
भाई सर्वेश ने भी रंगों के माध्यम से उकेरी प्रतिभा, पीएम को पेंटिंग भेंट करने की तमन्ना
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 3:24 PM IST
वाराणसी: हुनर के आगे कभी शारीरिक कमी भी आड़े नहीं आती. प्रतिभा के दम पर मुश्किलों को भी पीछे छोड़ा जा सकता है. इस बात को काशी के सात वर्षीय अक्षत विश्वकर्मा ने अपनी कला के माध्यम से साबित किया है. एक हाथ से दिव्यांग अक्षत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऐसी अनोखी पेंटिंग तैयार की है, जिसमें प्रभु श्रीराम, काशी विश्वनाथ धाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर उकेरी है. नन्हें कलाकार की इस रचनात्मक पहल में उसकी आस्था, कल्पनाशीलता और चित्रकारी के प्रति लगन साफ दिखाई देती है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे और भारतीय वायुसेना के हवाई प्रदर्शन को लेकर जहां पूरे शहर में उत्साह है, वहीं अक्षत ने अपनी पेंटिंग के जरिए प्रधानमंत्री के प्रति अपने भाव व्यक्त किए हैं. सात वर्ष की उम्र में एक हाथ से इतनी बारीकी के साथ चित्र बनाना उसकी प्रतिभा और निरंतर अभ्यास को दर्शाता है.
एक हाथ से उकेरी काशी की पहचान
अक्षत विश्वकर्मा ने अपनी पेंटिंग में प्रभु श्रीराम, विश्वनाथ धाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्थान दिया है. इस चित्र के माध्यम से उसने धार्मिक आस्था और काशी की पहचान को एक साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है. छोटी उम्र में चित्रकारी के प्रति उसका समर्पण हैरान करता है.
अक्षत की बुआ ज्योति विश्वकर्मा ने बताया कि अक्षत और भाई सर्वेश विश्वकर्मा दोनों बचपन से ही पेंटिंग बनाते आ रहे हैं. उन्हें चित्रकारी में विशेष रुचि है और वे लगातार नए-नए चित्र तैयार करते रहते हैं. परिवार भी उनकी इस प्रतिभा को प्रोत्साहित करता है.
भाई सर्वेश ने एयर शो को बनाया अपनी पेंटिंग का विषय
अक्षत के भाई सर्वेश ने भी प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे और नमोघाट पर आयोजित वायुसेना के हवाई प्रदर्शन से प्रेरित होकर एक तस्वीर बनाई है. उसकी पेंटिंग में नमोघाट, लड़ाकू विमान और बाबा विश्वनाथ की छवि को दर्शाया गया है. दोनों भाइयों ने अपनी-अपनी कल्पनाशीलता के माध्यम से काशी के धार्मिक और राष्ट्रीय महत्व को रंगों में उकेरने की कोशिश की है.
एक ओर अक्षत ने प्रभु श्रीराम, विश्वनाथ धाम और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की तस्वीर बनाई, तो दूसरी ओर सर्वेश ने गंगा के ऊपर होने वाले हवाई प्रदर्शन को अपनी कला का विषय बनाया. दोनों की पेंटिंग प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे के प्रति उनके उत्साह को दर्शाती हैं.
पीएम मोदी पत्र लिखकर कर चुके हैं हौसला अफजाई
अक्षत और सर्वेश की प्रतिभा को पहले भी सराहना मिल चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों भाइयों को पत्र लिखकर उनका हौसला बढ़ा चुके हैं. प्रधानमंत्री की ओर से मिली इस प्रोत्साहन भरी प्रतिक्रिया ने बच्चों और उनके परिवार का उत्साह बढ़ाया है. बुआ ज्योति विश्वकर्मा के मुताबिक, दोनों बच्चे बचपन से ही पेंटिंग बनाते रहे हैं. चित्रकारी उनके लिए केवल शौक नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं और कल्पनाओं को व्यक्त करने का माध्यम भी है.
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