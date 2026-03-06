ETV Bharat / state

हीरा...पन्ना जैसे 7 रत्नों का ऑप्शन हैं ये सस्ती जड़ी बूटियां, ग्रहों के बुरे प्रभाव को खत्म करतीं, जानिए ज्योतिषीय दावों के बारे में

जड़ी बूटियां हैं ज्योतिष में हीरे मोती का विकल्प, एस्ट्रो योग भी दूर कर सकता है बीमारयां ( Photo Credit; ETV Bharat )