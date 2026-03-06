ETV Bharat / state

हीरा...पन्ना जैसे 7 रत्नों का ऑप्शन हैं ये सस्ती जड़ी बूटियां, ग्रहों के बुरे प्रभाव को खत्म करतीं, जानिए ज्योतिषीय दावों के बारे में

बीमारियों समेत कई तरह की परेशानियों में कारगर होने का दावा, जानिए विस्तार से.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 2:12 PM IST

Updated : March 6, 2026 at 2:42 PM IST

रिपोर्ट: ऋषि मिश्र

लखनऊ: ज्योतिषीय उपायों को अक्सर महंगे रत्नों से जोड़कर देखा जाता है, जिसके कारण आम और गरीब लोगों के लिए इन उपायों तक पहुंच आसान नहीं हो पाती, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए महंगे रत्न पहनना जरूरी नहीं है. ज्योतिष और प्राकृतिक उपचार पद्धतियों के इस मेल को “एस्ट्रो मेडिसिन” और “एस्ट्रो योग” के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके जरिए लोगों को सस्ते और सुलभ ज्योतिषीय उपाय उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है.

रत्न विशेषज्ञ अंचल अग्रवाल ये बोले. (Video Credit; ETV Bharat)


रत्नों का विकल्प जड़ी बूटियां: इसी कड़ी में पुराने लखनऊ के रत्न विशेषज्ञ अंचल अग्रवाल, जो जेमोलॉजी में डिग्रीधारक हैं, गरीबों के लिए रत्नों के सस्ते विकल्प तलाश करने का दावा कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि रत्न केवल महंगे पत्थर नहीं, बल्कि ज्योतिषीय लाभ के लिए जड़ी-बूटियां भी रत्न के समान प्रभावी हो सकती हैं. प्रत्येक रत्न का एक जड़ी-बूटी विकल्प उपलब्ध है, जिसे धारण करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं.साथ ही, वे एस्ट्रो योग के माध्यम से ज्योतिष आधारित इलाज का दावा करते हैं, जिसे नेशनल एस्ट्रोलॉजी फाउंडेशन ने स्वीकृति प्रदान की है. यह पहल आम लोगों को ज्योतिषीय उपाय सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है. ईटीवी भारत से बातचीत में लखनऊ के चौक इलाके में रहने वाले अंचल अग्रवाल ने एस्ट्रो मेडिसिन एस्ट्रो योग इन सारे विषयों के गुण रहस्य को बताया. उन्होंने बताया कि यह योग भी वैसा ही योग है जैसा पहले होता था.

7 रत्नों की जड़ीबूटियां (Photo Credit; ETV Bharat)

7 रत्नों का ज्योतिषीय विकल्प ये सस्ती जड़ी-बूटियां


1. हीरा: शुक्र ग्रह का रत्न
वैकल्पिक जड़ी-बूटी: गूलर की जड़, शुक्र को मजबूत करने के लिए गूलर की जड़ को धारण करना लाभकारी माना जाता है.

2. मोती : चंद्रमा का रत्न
वैकल्पिक जड़ी-बूटी: खस (Vetiver) की जड़ या चंदन, चंद्रमा से संबंधित शांति के लिए खस की जड़ धारण की जाती है.

3. पन्ना: बुध का रत्न
वैकल्पिक जड़ी-बूटी: अपामार्ग या ब्राह्मी, बुध के लिए ब्राह्मी का प्रयोग बुद्धि और संचार में मदद करता है.

4. पुखराज: बृहस्पति का रत्न
वैकल्पिक जड़ी-बूटी: पीपल की जड़ या केला का तना या जड़, बृहस्पति के लिए पीपल की जड़ धारण करना प्रभावी माना जाता है.

5. गोमेद: राहु का रत्न
वैकल्पिक जड़ी-बूटी: दुर्वा की जड़ या अर्क, राहु के प्रभाव को कम करने के लिए दुर्वा की जड़ उपयोगी रहती है.

6. नीलम: शनि का रत्न
वैकल्पिक जड़ी-बूटी , शनिवार को शमी की जड़ या नील से संबंधित पौधे. शनि के लिए शमी की जड़ धारण करना शुभ फल देता है.

7. मूंगा: मंगल का रत्न
वैकल्पिक जड़ी-बूटी: अंजीर या बरगद की जड़, मंगल के लिए बरगद या अंजीर की जड़ का प्रयोग किया जाता है.


नोट- (ज्योतिषियों का कहना है कि इन जड़ों को आमतौर पर रविवार, सोमवार आदि शुभ दिन पर विधिवत पूजा करके लाल, पीले या सफेद कपड़े में बांधकर धारण किया जाता है.)


क्रिस्टल के सिद्धांत को करते फॉलो: उन्होंने बताया कि युगों-युगों से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे ऋषि वैद्य जड़ी बूटियों के आधार पर इलाज करते थे और आज भी वह प्रमाणित है. उदाहरण के तौर पर अगर आपका दाढ़ी बनाते समय स्किन कट गया है, तो आप तुरंत चेहरे पर फिटकरी लगा लेते हैं और खून रुक जाता है. यह हमारी जड़ी बूटियां ही है जिनकी ताकत से तुरंत इलाज संभव है. उन्होंने दावा किया कि यह क्रिस्टल का सिद्धांत है जिसके जरिए इलाज किया जाता है.

रोगों के हिसाब से मालूम होते ग्रह: यदि किसी व्यक्ति को अपने जन्म का समय और स्थान नहीं मालूम है तो उसके लिए आप किस तरह से इलाज और उसकी कुंडली को तय कर सकते हैं, इस विषय में उन्होंने बताया कि यह बहुत जरूरी बात है कि व्यक्ति को अपना जन्म स्थान और समय पता हो तभी हम कुंडली सटीक बना पाएंगे. मगर यह बात सच है कि बहुत से बुजुर्ग लोगों को अपना जन्म का समय नहीं मालूम होता.



रंग के आधार पर तय होते ग्रह: ऐसे में हम उनकी हस्तरेखा के आधार पर और रंगों के आधार पर उनका इलाज करते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर किसी को हड्डी का रोग है तो निश्चित तौर पर वह सूर्य की नकारात्मक पक्ष से प्रभावित होगा. इसी तरह से रक्त संचार के रूप में मूंगे का प्रभाव होता है. ऐसे ही हम रंगों और बीमारियों के आधार पर ग्रह तय करके भी इलाज करते हैं. उनका दावा है कि इसका पूरा प्रभाव होता है और इससे लाभ भी होता है.

उन्होंने आगे कहा, बहुत महंगे रत्न की जरूरत नहीं होती है. हीरे जैसे महंगे रत्न के लिए विकल्प के तौर पर जड़ी बूटियां हैं. इसी तरह से मोती, नीलम, पन्ना सबके लिए जड़ी बूटियां अलग-अलग हैं. जिनको एस्ट्रो मेडिसिन में विस्तार से बताया गया है. उन्होंने बताया कि संगठन का उद्देश्य यही है कि गरीब व्यक्ति भी ज्योतिष के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके और उसको महंगें रत्न के चक्कर में न पड़े.



किस राशि के लिए कौन सा रत्न?

जिस प्रकार से सात ग्रह ,सात रंग, संगीत के सात सुर, सात दिन, योग में सात चक्र, शरीर में सात ग्रंथियां होती हैं, उसी प्रकार सात महत्वपूर्ण रत्न भी होते हैं, जिन्हें हम माणिक्य, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा और नीलम के नाम से जानते हैं. इसके अलावा गोमेद और लहसुनिया 2 और रत्न होते हैं जो बेहद प्रचलित हैं और इनका भी बहुत महत्व है.

ये सातों रत्न 12 राशियों के स्वामी ग्रहों के राशि रत्न भी होते हैं. आईये जानते हैं कि कौन सी राशि के लिए कौन सा रत्न उपयुक्त है.

राशिस्वामी ग्रहराशि रत्न
मेष और वृश्चिकमंगलमूंगा
वृष और तुलाशुक्रहीरा
मिथुन और कन्याबुधपन्ना
धनु और मीनबृहस्पतिपुखराज
मकर और कुंभशनिनीलम
सिंहसूर्यमाणिक्य
कर्कचंद्रमोती
  • माणिक्य- माणिक्य(Rubies) रत्न सूर्य ग्रह के लिए होता है. जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुभ भावों का स्वामी सूर्य हो तो उस भाव को और बढ़ाने के लिए माणिक्य रत्न को धारण करना लाभदायक रहता है.
  • मोती- मोती(Pearl) चन्द्रमा का रत्न है. जिस इंसान की जन्म कुंडली में शुभ भावों का अधिपति चन्द्रमा हो तो ऐसे जातक को मोती धारण करना चाहिए.
  • मूंगा- मूंगा(Coral) मंगल ग्रह का रत्न होता है. जिन व्यक्तियों की जन्म-कुंडली में शुभ भावों का स्वामी मंगल हो तो ऐसे जातकों के लिए मूंगा रत्न धारण करना फलदायक होता है. मंगल दोष से पीड़ित लोगों को मूंगा रत्न धारण करना चाहिए. यह नज़र और भूत-प्रेत आदि से बचाता है और आत्मविश्वास एवं सकारात्मक सोच में वृद्धि करता है.
  • पन्ना- पन्ना (Emerald) बुध ग्रह का रत्न होता है. अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुभ भावों का अधिपति बुध हो तो उसके लिए पन्ना रत्न पहनना शुभ रहता है. अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि पन्ना रत्न किसे पहनना चाहिए? इस बात के जवाब में ज्योतिषी का यह मानना है कि पन्ना रत्न धारण करने से पहले मनुष्य को अपनी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति को जांच लेना चाहिए. पन्ना रत्न उन जातकों के लिए शुभ और फलदायी होता है जो व्यापार तथा अंकशास्त्र संबंधित कार्य करते हैं. कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही इस बात का निर्धारण करना चाहिए कि कितने रत्ती का रत्न धारण करना है. पन्ना रत्न पहनने से याद्दाश्त बढ़ती है इसीलिए यह रत्न छात्रों के लिए भी विशेष साबित होता है. वैसे लोग जिन्हें ज्यादा ग़ुस्सा आता है और वे उसपर काबू चाहते हैं साथ ही अपने मन की एकाग्रता को भी बढ़ाना चाहते हैं उन्हें पन्ना रत्न पहनना चाहिए.
  • पुखराज- पुखराज (Yellow Sapphire/Topaz) बृहस्पति ग्रह का रत्न होता है. पीले रंग का पुखराज सबसे उत्तम माना जाता है. जिस व्यक्ति की कुंडली में शुभ भावों का अधिपति बृहस्पति ग्रह हो, वैसे लोगों को पीला पुखराज धारण करना फलदायक रहता है. इस रत्न को पहनने से शिक्षा के क्षेत्र में, धन संपत्ति में, मान- सम्मान आदि में वृद्धि होती है. जिन लोगों के विवाह में रुकावटें आ रही हो उनके लिए भी पुखराज बहुत अच्छा माना जाता है. इससे धार्मिक और सामाजिक कार्यों की तरफ झुकाव होता है और यह व्यापर में नुकसान से बचाता है.
  • हीरा- हीरा (Diamond) शुक्र ग्रह का रत्न है. जिन लोगों की कुंडली में अच्छे भावों का अधिपति शुक्र होता है, उन्हें हीरा अवश्य धारण करना चाहिए. हीरा एक महंगा रत्न होता है इसीलिए अगर आप यह रत्न न खरीद पाए तो इसके जगह पर जरकन, फिरोजा या ओपल जैसे रत्न भी धारण कर सकते हैं. ये उपरत्न भी हीरे के समान ही फलदायक हैं. वैसे लोग जिन्हें मधुमेह तथा नेत्र रोग आदि है उनके लिए हीरा धारण करना अच्छा होता है. यह रतन इस प्रकार के रोगों को दूर रख आयु में वृद्धि करता है. इसके साथ ही जो जातक व्यापार, फिल्म उद्योग और कला के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो वे हीरा पहन सकते हैं.
  • नीलम- नीलम (Blue Sapphire) शनि ग्रह का रत्न होता है, जिसे नीला पुखराज भी कहते हैं. जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुभ भावों का अधिपति शनि हो तो वैसे लोगों को अवश्य ही नीलम रत्न पहनना चाहिए. ऐसा माना जाता है कि नीलम मनुष्य में ज्ञान तथा धैर्य की वृद्धि करता है और तनाव तथा चिंताओं से दूर रख मन को शांति प्रदान करता है.
  • गोमेद- गोमेद (Onyx) रत्न राहु ग्रह का रत्न माना जाता है. राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती है और यह एक छाया ग्रह है. इसे धारण करने से व्यक्ति के समझने की क्षमता बढ़ती है. अधिकतर ज्योतिषियों द्वारा व्यवसायिक कुशाग्रता तथा प्रबंधन निपुणता प्रदान करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है. गोमेद जीवन और प्रेम में विश्वास को पुनः जागृत करता है. मूंगा, माणिक्य, मोती और पीला पुखराज को गोमेद के साथ धारण नहीं करना चाहिए.


Disclaimer: (यहां सुझाए गए सभी उपाय ज्योतिषी दावों पर आधारित हैं, किसी भी उपाय को अपनाने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें, ईटीवी भारत किसी भी दावे का समर्थन नहीं करता है)

Last Updated : March 6, 2026 at 2:42 PM IST

ज्योतिष आधारित स्वास्थ्य उपचार
ASTROLOGICAL HERBS
ASTRO YOGA TREATMENTS
ACCESSIBLE ASTROLOGY REMEDIES
ASTROLOGY BASED HEALTH SOLUTIONS

संपादक की पसंद

