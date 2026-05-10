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गाजियाबाद: शादी समारोह के लिए नहीं बुक करना पड़ेगा मैरिज हॉल! उत्सव भवन में कर सकेंगे आयोजन

जिला पंचायत राज विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में पंच उत्सव भवन बनाने की योजना तैयार की है.

शादी समारोह जैसे कार्यक्रम अब उत्सव भवन में कर सकेंगे
शादी समारोह जैसे कार्यक्रम अब उत्सव भवन में कर सकेंगे (Source- जिला पंजायत राज्य विभाग, गाजियाबाद)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 10, 2026 at 2:20 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब शादी विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए शहर के महंगे मैरिज हॉल का रुख नहीं करना पड़ेगा. जिला पंचायत राज विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में पंच उत्सव भवन बनाने की योजना तैयार की है. इन भवनों के निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं. प्रत्येक उत्सव भवन का निर्माण लगभग 41 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा. उत्सव भवनों में सामाजिक आयोजन और सरकारी कार्यक्रमों के लिए तमाम सुविधाएं मौजूद होंगी.

जिला पंचायत राज विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, शासन की ओर से पंचायत स्तर पर हुउद्देशीय भवनों के निर्माण के लिए प्रस्ताव मांगे गए थे. इसी के तहत जिले में पंच उत्सव भवन बनाने की योजना तैयार की गई. विभाग का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से ऐसे सार्वजनिक भवनों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जहां स्थानीय लोग कम खर्चे में अपने पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सके.

उत्सव भवन को लेकर गाजियाबाद के डीपीआरओ जाहिद हुसैन को सुनिए (ETV Bharat)

उत्सव भवनों का निर्माण करीब तीन हजार वर्ग मीटर भूमि पर किया जाएगा. इन भवनों में सेमिनार हॉल, रसोईघर, मल्टीपरपज हॉल, पेयजल व्यवस्था समेत अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होगी. इसके अतिरिक्त परिसर में पार्किंग और खुले आयोजन स्थल की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि बड़े कार्यक्रमों के दौरान लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो.

उत्सव भवन में कर सकेंगे शादी समारोह का आयोजन
उत्सव भवन में कर सकेंगे शादी समारोह का आयोजन (Source- जिला पंजायत राज्य विभाग, गाजियाबाद)

इन भवनों का उपयोग केवल शादी समारोह तक सीमित नहीं रहेगा. पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले सरकारी कार्यक्रम प्रशिक्षण शिविर समेत विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन भी यहां हो सकेंगे. डीपीआरओ जाहिद हुसैन के मुताबिक, भोजपुर विकासखंड की खंजरपुर ग्राम पंचायत में एक उत्सव भवन का निर्माण कार्य जारी है. इसके अतिरिक्त दो अन्य ग्राम पंचायत में उत्सव भवन निर्माण के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है. भूमि चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शासन को विस्तृत प्रस्ताव भेजा जाएगा. इस वित्तीय वर्ष में कुल पास उत्सव भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है.

गाजियाबाद में अब शादी समारोह के लिए नहीं बुक करना पड़ेगा मैरिज हॉल
गाजियाबाद में अब शादी समारोह के लिए नहीं बुक करना पड़ेगा मैरिज हॉल (Source- जिला पंजायत राज्य विभाग, गाजियाबाद)

बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक लोगों को विवाह समारोह आयोजित करने के लिए निजी मैरिज हॉल किराए पर लेने पड़ते थे.जिसके लिए मोटा खर्च उठाना होता था. कई बार गांव के आसपास मैरिज हॉल उपलब्ध न होने के कारण लोगों को शहरों की तरफ रुख करना पड़ता था. जिसमें समय और पैसा दोनों लगता था. विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए प्राइवेट मैरिज हॉल बुक करना किसी चुनौती से काम नहीं था. अब उत्सव भवन बनने से ग्रामीणों को अपने ही क्षेत्र में कम खर्चे में बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी.

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