मोबाइल फोन गुम या चोरी होने पर अब नहीं काटने होंगे थाने के चक्कर, जानें कैसे CEIR पोर्टल करेगा आपकी मदद

भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित CEIR पोर्टल के जरिए खोए या चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक व ट्रेस कर सकते है. जानें

गुम या चोरी हुए मोबाइल की शिकायत अब आसान
गुम या चोरी हुए मोबाइल की शिकायत अब आसान (File Photo)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 26, 2025 at 6:29 PM IST

नई दिल्ली: आज के आधुनिक युग में स्मार्टफोन हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है. इसमें न सिर्फ हमारे संपर्क सूत्र होते हैं, बल्कि बैंकिंग विवरण, निजी तस्वीरें व महत्वपूर्ण दस्तावेज भी सुरक्षित रहते हैं. ऐसे में अगर मोबाइल फोन चोरी हो जाए या कहीं गुम जाए, तो व्यक्ति न सिर्फ आर्थिक नुकसान झेलता है, बल्कि डेटा के गलत इस्तेमाल का डर भी बना रहता है. पहले मोबाइल गुम होने पर पुलिस थाने के चक्कर काटना, रिपोर्ट दर्ज कराना एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया थी, लेकिन अब भारत सरकार ने इसे बेहद सरल व प्रभावी बना दिया है.

क्या है CEIR पोर्टल:

भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा विकसित CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल एक केंद्रीय प्रणाली है. इसका मुख्य उद्देश्य खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक करना व उन्हें ट्रेस करना है. यह पोर्टल देशभर के सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों के डेटाबेस से जुड़ा है. जैसे ही आप इस पर अपने फोन का IMEI (International Mobile Equipment Identity) नंबर दर्ज करते हैं, वह डिवाइस पूरे भारत के नेटवर्क पर काम करना बंद कर देता है.

खोया या चोरी Phone को ब्लॉक व ट्रेस करना आसान (ETV Bharat)

मोबाइल गुम या चोरी होने पर क्या करें?

यदि फोन चोरी या गुम हो गया है, तो सबसे पहले अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को कॉल करके अपना सिम कार्ड ब्लॉक करवाएं. इससे आपके नंबर का दुरुपयोग होने से बच जाएगा. अब आपको थाने जाने की जरूरत नहीं है. आप संबंधित राज्य की पुलिस वेबसाइट या ऐप पर जाकर 'Lost Report' या e-FIR घर बैठे दर्ज कर सकते हैं. इसकी डिजिटल कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें.

CEIR पोर्टल पर आवेदन करें:

एफआईआर के बाद भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट ceir.sancharsaathi.gov.in पर जाएं. यहां 'Block Stolen/Lost Mobile' के विकल्प को चुनें. पोर्टल पर आपको मोबाइल का मॉडल नंबर, IMEI नंबर, खरीदारी का बिल (यदि हो) और पुलिस शिकायत की कॉपी अपलोड करनी होगी. विवरण सबमिट करते ही आपका फोन ब्लॉक हो जाएगा. अब यदि कोई व्यक्ति उसमें दूसरा सिम डालकर उसे चलाने की कोशिश करेगा, तो फोन काम नहीं करेगा और तत्काल पुलिस व सिस्टम को इसकी सूचना (Alert) मिल जाएगा. इसके बाद पुलिस फोन को रिकवर कर लेती है.

इस व्यवस्था के हैं बड़े फायदे:

फोन ब्लॉक होने से चोर आपके निजी डेटा या बैंकिंग ऐप्स तक नहीं पहुंच पाएगा. ऑनलाइन प्रक्रिया होने के कारण आम जनता को बार-बार पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होती है. दिल्ली पुलिस सहित देश के कई राज्यों की पुलिस अब इसी पोर्टल की मदद से हजारों मोबाइल फोन रिकवर कर रही है. सर्विलांस पर होने के कारण जैसे ही फोन ऑन होता है, उसकी लोकेशन ट्रेस करना आसान हो जाता है. इस पोर्टल के जरिए आप पुराना फोन खरीदने से पहले यह भी चेक कर सकते हैं कि वह फोन चोरी का तो नहीं है. भारत सरकार की यह पहल न केवल मोबाइल चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाएगी, बल्कि अपराधियों में पकड़े जाने का डर पैदा करेगी. यदि आपको अपना खोया हुआ फोन वापस मिल जाता है, तो आप इसी पोर्टल पर जाकर उसे Unblock भी कर सकते हैं.

दिल्ली पुलिस द्वारा CEIR पोर्टल की मदद से की गई मोबाइल रिकवरी:

  • दिसंबर 2024 से मई 2025 के बीच शाहदरा पुलिस ने 'ऑपरेशन विश्वास' के लाखों की कीमत के 625 मोबाइल बरामद किए. इसमें CEIR पोर्टल की अहम भूमिका रही, जिसकी मदद से फोन ट्रेस हुए. ये फोन यूपी, बिहार व पंजाब समेत कई राज्यों से रिकवर कर मालिकों को लौटाए गए.
  • दिसंबर 2025 में द्वारका जिला पुलिस ने 270 से अधिक मोबाइल रिकवरी की गई. चोरी और गुम हुए फोन बरामद किए. पुलिस की तकनीकी सेल ने CEIR पोर्टल के डेटा का विश्लेषण कर इन फोनों को ट्रैक किया गया. एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इन सभी हैंडसेट्स को उनके असली मालिकों को सौंपा गया.
  • सितंबर 2025 में दक्षिण दिल्ली पुलिस ने 'फोन वापसी' अभियान के तहत तकनीकी सर्विलांस का उपयोग किया. दिल्ली पुलिस ने एक ही दिन में 101 मोबाइल लौटाए, जबकि पूरे अभियान में 400 से अधिक फोन बरामद हुए. CEIR पोर्टल ने उन फोनों को ढूंढने में मदद की जो दूसरे राज्यों में सक्रिय थे.
  • सितंबर 2025 में दक्षिण-पूर्वी जिले की पुलिस ने सरिता विहार में मोबाइल रिकवरी मेला आयोजित किया. यहां 151 पीड़ितों को उनके खोए हुए फोन वापस मिले. पिछले छह महीनों में इस जिले ने CEIR पोर्टल व ई-एफआईआर के तालमेल से कुल 600 से अधिक मोबाइल फोन सफलतापूर्वक रिकवर करने का रिकॉर्ड बनाया.
  • मई 2025 में दिल्ली पुलिस ने ई-एफआईआर व CEIR पोर्टल के एकीकरण पर केंद्रित विशेष अभियान चलाया. इसमें केवल एक महीने के भीतर 76 अत्यंत महंगे स्मार्टफोन बरामद किए गए. ये अभियान उन लोगों के लिए था, जिन्होंने थाने जाने के बजाय ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर फोन ब्लॉक किया था.

"मोबाइल सुरक्षा की दिशा में यह पोर्टल एक क्रांतिकारी कदम है. जागरूकता ही इसका सबसे बड़ा हथियार है. जिस तरीके से दिल्ली पुलिस चोरी हुई और गुम हुए मोबाइल को बड़ी संख्या में रिकवर कर रही है, इस रिकवरी में यह पोर्टल काफी मददगार साबित हो रहा है इससे अपराध पर भी लगाम लगेगी. मोबाइल चोरी होने या खोने पर लोगों को सिम कार्ड बंद करने के बाद ऑनलाइन फिर करनी चाहिए इसके बाद इस पोर्टल पर जरूर आवेदन करना चाहिए, जिससे कि मोबाइल रिकवर हो सके और किसी घटना में मोबाइल का प्रयोग न हो" – वेद भूषण, पूर्व एसीपी, दिल्ली पुलिस

