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दिल्ली में बिहारी युवक की हत्या पर भड़के खेसारी लाल यादव, बोले..'शर्म आनी चाहिए'

दिल्ली में बिहार के युवक की हत्या कर दी गयी. दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने युवक को बिहारी कहकर गोली मार दी.

Bihari Youth Murder In Delhi
दिल्ली में बिहार के युवक की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 27, 2026 at 4:17 PM IST

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पटना: दिल्ली पुलिस द्वारा बिहार के युवक की गोली मारकर हत्या का मामला तुल पकड़ लिया है. भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने इस घटना की निंदा की है. खेसारी लाल यादव ने कहा कि 'ये देश की राजधानी का हाल है, जहां अगर बिहारी एक दिन की हड़ताल पर चले जाएं, तो थोड़ा-बहुत आगे बढ़ना भी नामुमकिन हो जाता है.

दिल्ली में इतना भेदभाव?: कोई भी MP या MLA बिहारी वोटरों के सपोर्ट के बिना नहीं जीत सकता, और इस मुद्दे पर सबके मुंह बंद हैं. अब सब लीपापोती में लग जाएंगे ताकि ये मामला दब जाए. खेसाली लाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि 'आप इसे डेवलपमेंट कहते हैं, जहां इतना भेदभाव है?

"फोकस-मोंगरिंग और रील-मोंगरिंग की लत की वजह से ही हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं. पूरे दिन, हमारे देश में सिर्फ़ नैरेटिव ही डेवलप होते हैं. समाज में इतनी नफ़रत फैला दी गई है कि हम अपनी रीजनल पहचान के आधार पर एक-दूसरे की जान ले रहे हैं. शर्म आनी चाहिए." -खेसारी लाल यादव, भोजपुरी अभिनेता

Bihari Youth Murder In Delhi
खेसारी लाल यादव का ट्वीट (Khesari Lal Yadav X)

फूड डिलीवरी वर्कर की मौत: रविवार को दिल्ली में जातिवादी गालियां देने के बाद दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने अपनी सर्विस पिस्टल से गोली चला दी. इस गोलीबारी में 21 साल के एक फूड डिलीवरी वर्कर की गोली लगने से मौत हो गई. उसका दोस्त घायल हो गया.

गोली मारने के बाद आरोपी फरार: दिल्ली पुलिस के अनुसार यह घटना तब हुई जब पांडव कुमार और उसका दोस्त कृष्ण रविवार सुबह करीब 2.30 बजे जाफरपुर कलां गांव में एक सड़क पर खड़े थे. इसी दौरान आरोपी कांस्टेबल नीरज बलहारा ने कथित तौर पर बहस की. इसके बाद गोली चला दी और मौके से फरार हो गया.

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में तैनात आरोपी: फरार नीरज को रविवार देर शाम रोहतक के पास से पकड़ लिया गया. पुलिस सूत्रों के अनुसार नीरज दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में तैनात है. मृतक के परिजन ने आरोप लगाया कि नीरज दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है, हालांकि, पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की.

बर्थडे पार्टी में गया था मृतक: पुलिस के अनुसार दोनों एक दोस्त के घर पर दो साल के बच्चे की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे. पार्टी के बाद, दोनों आदमी जाने से पहले सड़क पर दोस्तों से बातें कर रहे थे. पुलिस के अनुसार सड़क की दूसरी तरफ से नीरज आया और खड़े लड़के से बहस करने लगा. बहस के दौरान, उसने मोटरसाइकिल पर सवार पांडव पर पास से सीने पर गोली चलाई.

छाती को चीरती हुई निकल गई गोली: जाफरपुर कलां पुलिस स्टेशन के द्वारा दिए गए बयान में कहा गया, "गोली पांडव की छाती को चीरती हुई निकल गई और कृष्ण के पेट के दाहिने हिस्से में लगी, जो पीछे बैठा था. दोनों को तुरंत पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पांडव को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि कृष्ण का इलाज चल रहा है. फरार आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है."

'तुम बिहारी हो, यहां से चले जाओ': घटना के चश्मदीद दोस्त रूपेश कुमार ने बताया कि उनके बेटे के जन्मदिन पर करीब 10 लोग आए थे, कुछ लोग कार में जा रहे थे, जबकि कुछ स्कूटर और बाइक पर थे. जैसे ही कार चली गई, नीरज छत से नीचे आया और उनसे उनकी मौजूदगी के बारे में पूछने लगा. कहा कि 'उनके बेटे का जन्मदिन है. वे घर जा रहे हैं. ऐसा सुनने के बाद आरोपी ने गालियां देना शुरू कर दी.

"वह चिल्लाने लगा तुम बिहारी हो, यहां से चले जाओ और मेरी मां और बहन को भी गालियां दीं. उसने मुझसे दीपक नाम के किसी को बुलाने के लिए कहा. जब मैं उसके पास गया, तो उसने अचानक एक बंदूक निकाल ली, मुझे नहीं पता कहां से, शायद अपनी जेब से. स्कूटर पर सवार लड़के डर गए और दूर जाने लगे, लेकिन उसने फिर से बंदूक लोड कर ली. वह हमें गालियां देता रहा." -रूपेश कुमार, घटना का चश्मदीद

पुलिस ने फोन नहीं उठाया: उन्होंने कहा कि घटना के तुरंत बाद उन्होंने मदद लेने की कोशिश की और उस समय उनके पास फ़ोन नहीं था, इसलिए वह फ़ोन लेने भागे और पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया. उन्होंने कहा कि फिर वे घायलों को अस्पताल ले गए और उन्होंने आरोपी को पहले कभी नहीं देखा था.

बिहारी पैसा कमा रहा घर बना रहा: रूपेश ने आगे कहा कि आरोपी सिर्फ़ इसलिए नाराज़ थे क्योंकि वे बिहार से थे और उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के लोग घर बना रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं. उन्होंने कहा कि आरोपी खुद हरियाणा से था और उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा था या यह नहीं जानते थे कि वहां एक हेड कांस्टेबल है.

मां ने मांगा न्याय: घटना के बाद मृतक के परिवार वाले और स्थानीय लोग जाफ़रपुर कलां पुलिस स्टेशन पर इकट्ठा हुए और आरोपी को तुरंत गिरफ़्तार करने और कार्रवाई की मांग की. पांडव कुमार की मां मीना देवी ने आरोप लगाया कि "जैसे ही उसे पता चला कि हम बिहार से हैं, उसने गोली चला दी और भाग गया. मेरे बेटे पांडव को गोली लगी और वह वहीं मर गया. उसके दोस्त कृष्ण को भी गोली लगी और वह घायल है. हम बिहार से हैं, हाँ, लेकिन वह इस बात पर इतना गुस्सा क्यों था?.

"पांडव मेरे दो बेटों में से एक था. हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है. हमारे बच्चे रात में काम पर जाते हैं, अब वे कैसे जाएंगे. उन्हें रास्ते में इस तरह गोली मारी जा सकती है." -मीना देवी, मृतक पांडव की मां

सिर्फ जांच का भरोसा: न्याय की मांग करते हुए मां ने कहा कि हमें बेटे की बॉडी देखने नहीं दी गई है. बताया गया था कि वे पोस्ट-मॉर्टम के बाद ही बॉडी देख पाएंगे. पुलिस का कहना है कि उनके पास CCTV प्रूफ है, लेकिन वे हमें नहीं दिखा रहे हैं और हमसे जांच पर भरोसा करने के लिए कह रहे हैं.

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