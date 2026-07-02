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योनेक्स सनराइज ऑल इंडिया इंटर इंस्टीट्यूशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने आयोजित किया था टूर्नामेंट

रायपुर : रायपुर के iSportz बैडमिंटन एरीना में आयोजित योनेक्स सनराइज ऑल इंडिया इंटर इंस्टीट्यूशनल बैडमिंटन व्यक्तिगत चैंपियनशिप-2026 का समापन बुधवार को हुआ .देश के संस्थानों के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. यह प्रतियोगिता 28 जून से 1 जुलाई 2026 तक आयोजित की गई. जिसे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI)ने आयोजित किया था.



महिला सेमीफाइनल में जबरदस्त हुआ मुकाबला



सेमीफाइनल मुकाबलों में महिला एकल में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रुजुला रामू ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की रानी नवनीता नाइक को सीधे गेमों में 21-3, 21-5 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया. दूसरी ओर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मालविका बंसोड़ ने एलआईसी की लीना धापरे को 21-1, 21-5 से हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई.





पुरुष वर्ग के मुकाबलों में भी दिखी कांटे की टक्कर

पुरुष एकल के सेमीफाइनल में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लक्ष्य शर्मा ने इंडिया पोस्ट के अमित शर्मा को 21-13, 21-16 से और लक्ष चेंगप्पा ने ईएसआईसी के के. मुरली कृष्णा को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 21-18, 16-21, 21-11 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया.





मिक्स्ड डबल्स के भी खेले गए मुकाबले

मिक्स्ड डबल्स के सेमीफाइनल में एएआई की कोडे विष्णु केदार एवं तारिणी सूरी तथा एलआईसी की सिद्धार्थ जाखड़ एवं श्रद्धा श्रीवास्तव ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई. पुरुष युगल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अंजन बुरागोहेन एवं रंजन बुरागोहेन और एएआई की कोडे विष्णु केदार एवं योगांश सिंह ने फाइनल में प्रवेश किया. महिला युगल में एलआईसी की श्रद्धा श्रीवास्तव एवं वरदा दीक्षित तथा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ला याजुम एवं रानी नवनीता नाइक ने खिताबी मुकाबले के लिए क्वॉलीफाई किया.