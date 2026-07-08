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योगिनी एकादशी: भगवान विष्णु की कृपा पाने का पावन अवसर, जानिए व्रत का महत्व, पूजा-विधि व मंत्र

भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा ( ETV Bharat Bikaner )