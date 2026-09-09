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बेटियों के दुश्मनों को योगी की खुली चेतावनी! जेल या जहन्नुम... तीसरा रास्ता नहीं!

काशी में मातृशक्ति का भव्य सम्मान!

UP में नारी सुरक्षा पर योगी का बड़ा बयान
UP में नारी सुरक्षा पर योगी का बड़ा बयान (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 5:52 PM IST

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वाराणसी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को अपने एक दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान बाबतपुर-पिंडरा में आयोजित "कामकाजी महिला सम्मान समारोह" कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को जेल या जहन्नुम मिलेगा तीसरा कोई रास्ता नहीं है.



बेटियां की सुरक्षा से समझौता नहीं: उन्होंने कहा कि,प्रदेश में बेटी की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है.मिशन शक्ति के माध्यम से बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत आधार मिला है.उत्तर प्रदेश पुलिस में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है.प्रदेश की वीरांगनाओं के नाम पर पीएसी की महिला बटालियन भी बनाई गई हैं.

बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के लिए जेल या जहन्नुम में जाने के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं होगा.- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री

पुलिस विभाग में बेटियों को प्राथमिकता: सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश पुलिस में करीब 10 हजार महिलाएं थीं, जबकि आज यह संख्या बढ़कर लगभग 45 हजार हो चुकी है. उत्तर प्रदेश में पीएसी (PAC) की तीन महिला बटालियन का नाम तीन महान वीरांगनाओं रानी अवंतीबाई लोधी, वीरांगना ऊदा देवी और वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर रखा गया है. यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए बदलाव को दर्शाता है.


योजनाओं की जानकारी: मुख्यमंत्री ने पिंडरा विधायक अवधेश सिंह के क्षेत्र में विकास कार्यों और कार्यक्रम के आयोजन की सराहना की. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने का काम भी कर रही है.प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं.उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने का प्रयास हुआ है और घर-घर शौचालय उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया गया है. उन्होंने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने महिलाओं और बेटियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है.



महिलाएं हो रही आर्थिक मज़बूत: मुख्यमंत्री ने कहा कि, अटल आवासीय विद्यालयों में आधी सीटें बेटियों के लिए सुनिश्चित की गई हैं.कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों के माध्यम से बेटियों की शिक्षा को आगे बढ़ाया जा रहा है.उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का भी उल्लेख किया और कहा कि मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी. मुख्यमंत्री ने महिला आर्थिक स्वावलंबन पर जोर देते हुए कहा कि प्रदेश में करीब 28 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हैं.बीसी सखी और ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं को नई जिम्मेदारियां और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं.


सपना नहीं रहेगा अधूरा: उन्होंने कहा कि,आज महिलाएं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, खेल, सेना सहित किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं. पूंजी के अभाव में किसी महिला का सपना अधूरा नहीं रहने दिया जाएगा. सरकार दृढ़ संकल्प के साथ महिलाओं के साथ खड़ी है.मुख्यमंत्री ने कहा कि, विधवा, दिव्यांग और बुजुर्ग महिलाओं को सालाना 12 हजार रुपये की पेंशन उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है.उन्होंने कहा कि इसमें वृद्धि के लिए भी सरकार प्रयासरत है. पूंजी के अभाव में अब किसी महिला का सपना अधूरा नहीं रहेगा,सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव सहयोग करेगी.

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