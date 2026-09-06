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यूपी में योगी सेना व अखंड हिंदू वाहिनी निकालेगी हिंदू हुंकार रैली, बोले- हिंदुओं के हित में पास नहीं हुआ कोई बिल

गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने, सनातन बोर्ड बनाए जाने जैसी मांगों को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू हूंकार रैली निकालने की घोषणा की है.

योगी सेना व अखंड हिंदू वाहिनी निकालेगी हिंदू हुंकार रैली.
योगी सेना व अखंड हिंदू वाहिनी निकालेगी हिंदू हुंकार रैली. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 9:28 PM IST

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लखनऊ : योगी सेना (भारत) और अखंड हिंदू वाहिनी गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने, सनातन बोर्ड बनाए जाने जैसी मांगों को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू हूंकार रैली निकालने की घोषणा की है. रविवार को पत्रकार वार्ता में योगी सेना (भारत) के राष्ट्रीय प्रमुख गौरव वर्मा और अखंड हिंदू वाहिनी के संस्थापक रुद्र त्रिपाठी ने बताया कि विभिन्न चरणों में निकलने वाली रैली की शुरुआत आगामी 27 सितंबर को शाहजहांपुर के पुवायां जिला से की जाएगी.

उन्होंने बताया कि रैली का प्रमुख उद्देश्य सनातन बोर्ड का गठन, गौ माता को राष्ट्र माता, धर्मदान एक्ट, धर्मार्थ कल्याण बोर्ड का गठन और रजिस्टर्ड मंदिर के पुजारियों को मासिक मानदेय वेतन दिया जाना है. वर्तमान भाजपा सरकार केंद्र और राज्य दोनों जगह हैं, लेकिन हिंदुओं के हित में आज तक कोई भी बिल नहीं पास हुआ.

उन्होंने कहा, आज पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि धूमिल करने के लिए हिंदुओं को दबा रहा है. कहीं सुनवाई नहीं हो रही है. योगी सेना (भारत) राष्ट्रीय प्रमुख गौरव वर्मा ने कहा कि सनातनियों के आस्था के प्रतीक जिस प्रकार से अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है. अब समय आ गया है काशी में भगवान भोलेनाथ के भव्य मंदिर का निर्माण हो और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान श्री कृष्ण जी का भव्य मंदिर बने.

प्रेस वार्ता में बाबा महादेव (संरक्षक), एडवोकेट मोहित मिश्रा (उपाध्यक्ष), ज्योति वर्मा (महासचिव), सूरज साहू, सत्यम पांडेय, शैलेंद्र प्रताप सिंह, दीपक दीक्षित, प्रतीक वर्मा, संतोष दीक्षित, रमेश कुमार द्विवेदी, विशाल अवस्थी आदि मौजूद रहे.

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