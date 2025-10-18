ETV Bharat / state

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

साइबर सेल की तरफ से मेटा को ईमेल भेजा गया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊः उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन गेम के कारण अपराध और आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी पुलिस ने अब अवैध ऑनलाइन गेम के ऊपर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है. महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस राजीव कृष्ण के निर्देश पर लखनऊ साइबर सेल की तरफ से मेटा को एक ईमेल भेजकर विभिन्न ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म के बारे में जानकारी मांगी है. उत्तर प्रदेश पुलिस इन ऑनलाइन गेम्स से जुड़े लोगों पर निगरानी बढ़ाने और उनके रोकथाम के लिए विशेष रूप से तैयारी कर रही है. गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का डेटा मांगा गया: लखनऊ के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कानून व्यवस्था बबलू कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश साइबर सेल की तरफ से मेटा को ईमेल भेजा गया है. इसमें विभिन्न गेम संचालकों की जानकारी मांगी गई है. इन प्लेटफार्म पर गेम खेल रहे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का रिकॉर्ड भी मांगा गया है. साथ ही उन गेमिंग प्लेटफार्म का डेटा अलग से मांगा गया है, जो विभिन्न गेम खेलने के लिए ऑनलाइन रुपयों की डिमांड करते हैं. गेम के नियमों का उल्लंघन किया जाता है: बबलू कुमार ने कहा कि देश में कई ऐसे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म हैं, जो पूरी तरह से बने हैं. इसके बावजूद उन्हें दूसरे प्लेटफार्म के माध्यम से संचालित किया जा रहा है. इनमें हर जीत की बाजी लगाई जाती है और कई गेम नियमों का उल्लंघन भी किया जाता है. ऐसे सभी गेम्स प्लेटफॉर्म्स के ऑनलाइन डिटेल्स देने के लिए मेटा को कहा गया है.