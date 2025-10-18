ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा
जेसीपी बबलू कुमार ने कहा कि यह कदम किशोर और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष तौर पर उठाया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2025 at 4:15 PM IST
लखनऊः उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन गेम के कारण अपराध और आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी पुलिस ने अब अवैध ऑनलाइन गेम के ऊपर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है.
महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस राजीव कृष्ण के निर्देश पर लखनऊ साइबर सेल की तरफ से मेटा को एक ईमेल भेजकर विभिन्न ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म के बारे में जानकारी मांगी है. उत्तर प्रदेश पुलिस इन ऑनलाइन गेम्स से जुड़े लोगों पर निगरानी बढ़ाने और उनके रोकथाम के लिए विशेष रूप से तैयारी कर रही है.
गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का डेटा मांगा गया: लखनऊ के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कानून व्यवस्था बबलू कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश साइबर सेल की तरफ से मेटा को ईमेल भेजा गया है. इसमें विभिन्न गेम संचालकों की जानकारी मांगी गई है.
इन प्लेटफार्म पर गेम खेल रहे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का रिकॉर्ड भी मांगा गया है. साथ ही उन गेमिंग प्लेटफार्म का डेटा अलग से मांगा गया है, जो विभिन्न गेम खेलने के लिए ऑनलाइन रुपयों की डिमांड करते हैं.
गेम के नियमों का उल्लंघन किया जाता है: बबलू कुमार ने कहा कि देश में कई ऐसे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म हैं, जो पूरी तरह से बने हैं. इसके बावजूद उन्हें दूसरे प्लेटफार्म के माध्यम से संचालित किया जा रहा है. इनमें हर जीत की बाजी लगाई जाती है और कई गेम नियमों का उल्लंघन भी किया जाता है. ऐसे सभी गेम्स प्लेटफॉर्म्स के ऑनलाइन डिटेल्स देने के लिए मेटा को कहा गया है.
किशोरों और आम लोगों की सुरक्षा पर जोर: जेसीपी बबलू कुमार ने कहा कि यह कदम किशोरों और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष तौर पर उठाया गया है. ऑनलाइन गेमिंग के दौरान किसी प्रकार की नुकसान या अनहोनी से बचने के लिए अब इन पर निगरानी बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि एक बार जब हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा तो हम यह पता लगाएंगे कि देश में और उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से ऑनलाइन गेम सबसे लोकप्रिय हैं.
किशोरों की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया जाएगा: साथ ही यह पता लगाया जाएगा कि उनमें से किन गेम्स पर देश में प्रतिबंध लगा है और वह गलत तरीके से अवैध प्लेटफार्म को इस्तेमाल करके संचालित किये जा रहे हैं. प्रतिबंधित गेम खिलाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा मेटा की तरफ से 18 वर्ष से कम उम्र के छात्रों डेटा मिलेगा, जो ऑनलाइन गेम्स दिनभर खेलते रहते हैं. इन किशोर की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया जाएगा.
पैरेंट्स को SMS भेजेंगे या कॉल करेंगे: फिर उनके अभिभावकों को एसएमएस व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से अलर्ट भेजा जाएगा. उन्होंने बताया कि अभी हाल ही की घटनाओं में कम उम्र के छात्र इन ऑनलाइन गेम्स के चक्कर में फंस कर अपने अभिभावकों के लाखों रुपये बर्बाद कर चुके हैं.
पकड़े जाने के डर से वह कई गलत कदम भी उठा चुके हैं. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ही यह कदम उठाया जा रहा है. साथ ही इन ऑनलाइन गेम में किशोरों को कैरेक्टर्स की जर्सी, हथियार और अन्य चीजें खरीदने के लालच में फंसाया जाता है. उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड किया जाता है.
