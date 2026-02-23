ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश में बड़े निवेश के लिए CM योगी ने खोले द्वार, आएंगे सिंगापुर से Investments

सिंगापुर दौरे पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ. ( फोटो- यूपी सरकार मीडिया सेल )

उन्होंने जोर दिया कि यूपी भारत की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला राज्य है और निवेशकों को सुरक्षित, पारदर्शी व अनुकूल माहौल उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके बाद मुख्यमंत्री ने टेमासेक होल्डिंग्स के चेयरमैन टियो ची हीन से मुलाकात की.

मुख्यमंत्री ने जीआईसी को लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, रिन्यूएबल एनर्जी, डेटा सेंटर, इंटीग्रेटेड टाउनशिप और स्किल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक निवेश के लिए आमंत्रित किया.

दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी ने जीआईसी के सीईओ लिम चो किआट और उनकी टीम के साथ बैठक की. उन्होंने उत्तर प्रदेश की नीतिगत स्थिरता, सुशासन, मजबूत कानून-व्यवस्था, 25 करोड़ से अधिक की विशाल उपभोक्ता आबादी और तेजी से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी दी.

मुख्यमंत्री ने राज्य को वैश्विक निवेश का पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए सिंगापुर की प्रमुख संस्थाओं जीआईसी और टेमासेक होल्डिंग्स के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की. इन बैठकों में दीर्घकालिक निवेश, अवसंरचना विकास और उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर विस्तृत चर्चा हुई.

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे ने पहले ही दिन बड़ी सफलता हासिल की है. इस दौरे के दौरान वैश्विक निवेशकों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें हुईं. इनमें यूपी में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावनाएं तलाशी गईं.

बैठक में टेमासेक ने यूपी में निवेश की गहरी रुचि जताई. मुख्यमंत्री ने अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य, वेयरहाउसिंग, फिनटेक आधारित शहरी विकास और अन्य क्षेत्रों में निवेश का न्योता दिया.

टेमासेक की पोर्टफोलियो कंपनियों मनिपाल हॉस्पिटल्स और असेंडास द्वारा गाजियाबाद में स्वास्थ्य और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कुल करीब 1000 करोड़ रुपये के निवेश की जानकारी साझा की गई.

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि दोनों पक्षों ने डेटा सेंटर और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति जताई. दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ हुए समझौते के रूप में सामने आई.

इस ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में कुल ₹6,650 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता जताई. इस निवेश से ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर क्षेत्रों में बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे. खासतौर पर जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में 100 एकड़ भूमि पर इंटरनेशनल थीम्ड टाउनशिप प्रस्तावित है. इसमें ₹3,500 करोड़ का निवेश होगा और लगभग 12,000 रोजगार सृजित होंगे.

कानपुर-लखनऊ हाईवे पर 50 एकड़ में लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किया जाएगा. इसमें ₹650 करोड़ निवेश से 7,500 नौकरियां पैदा होंगी. नोएडा/ग्रेटर नोएडा में हाइपरस्केल डेटा सेंटर पार्क की योजना है. इसमें ₹2,500 करोड़ निवेश और 40 MW क्षमता होगी.

मुख्यमंत्री ने लखनऊ में भी डेटा सेंटर स्थापित करने का आमंत्रण दिया. ये निवेश यूपी की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, डिफेंस कॉरिडोर, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और डेटा सेंटर नीति पर निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाते हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी 'फ्यूचर-रेडी' औद्योगिक हब बन रहा है, जहां निवेशकों को स्थिर और लाभकारी अवसर मिलेंगे. यह दौरा राज्य को ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण कदम है. गौरतलब है कि इसी क्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यूरोप दौरे पर हैं.

