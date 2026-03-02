ETV Bharat / state

रायबरेली में होली का बाजार गुलजार; योगी-मोदी के मखौटे युवाओं की पहली पसंद

मोदी-योगी वाली पिचकारी: सुपर मार्केट इलाके में हर साल दुकान लगाने वाले अशोक वर्मा ने बताया कि इस बार पिछली होली की तरह मोदी-योगी वाली पिचकारी की डिमांड बढ़ गई है. बाजार में इस समय बिक रही मोदी की पिचकारी व मखौटे बच्चों की पहली पसंद बनी हुई है.

रायबरेली: पूरे देश में चार मार्च को होली का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा. वहीं, होली को लेकर रायबरेली के बाजार गुलजार हैं. शहर की सुपर मार्केट, केपरगंज, सब्जीमंडी मार्केट, डिग्री कॉलेज चौराहे पर दुकानदारों ने रंगों, पिचकारी और विभिन्न तरह के मुखौटों को बेचने के लिए लगाया हुआ है.

योगी पिचकारी: वहीं योगी पिचकारी का मॉडल भी लोगों को भा रहा है. इस बार बाजार में पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम से बना मुखौटा भी खूब बिक रहा है. वहीं पुष्पा फिल्म के स्टाइल वाली पिचकारी युवाओं को खूब पसंद आ रहा हैं.

मोदी की फोटो वाले मुखौटे (ETV Bharat)

सब्जी मंडी के दुकानदार विकास ने बताया कि इस बार पीएम मोदी की फोटो वाले मुखौटे की डिमांड सबसे ज्यादा है. सुपरमार्केट, केपरगंज के साथ साथ रामकृपाल चौराहा पर बच्चों के साथ बड़े भी इन मुखौटों को खरीद रहे हें. इसके अलावा कार्टून करेक्टर वाली पिचकारियों में छोटा भीम, डोरेमॉन पिचकारी की भी डिमांड बच्चे कर रहे हैं.

मोदी-योगी वाली पिचकारी (ETV Bharat)

पिचकारी 50 रुपये से 100 रुपये तक: विकास ने बताया कि मोदी-योगी के नाम बने मुखौटे की कीमत 50 रुपये से 200 रुपये तक है. पिचकारी 50 रुपये से 100 रुपये कीमत में है. इसके अलावा रायफल गन भी 100 रुपये कीमत में बाजार में उपलब्ध है.



परिवार के साथ शॉपिंग करने आये अरविंद कुमार ने बताया कि बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए हैं. परिवार के साथ वे आज होली की शॉपिंग करने आये हैं. उनकी पत्नी ने जहां गुजिया, पापड़ व रंग के सामान की खरीददारी की है. वहीं उनके 10 साल के बेटे सनी ने कार्टून वाली पिचकारी ली है.

पुष्पा पिचकारी (ETV Bharat)

सुरक्षा व्यवस्था को बरकरार रखने के लिये एसडीएम व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल शर्मा ने सीओ सदर अरुण नौहार के साथ गत रात्रि पुलिस बल के साथ शहरी क्षेत्र में गश्त किया. आम जनता से अपील करते हुए उन्होंने होली के साथ साथ रमजान के त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील भी की है.

