योगी ने तपोधाम आश्रम के नवनिर्मित भवन का किया लोकार्पण, कहा, भारत को वैदिक ज्ञान यही से मिला

जो देश अपने सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूल्यों आदर्शों को भूल जाता है, उसका न वर्तमान होता है, न भविष्य

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 7:21 PM IST

सीतापुर: शहर के शास्त्रीनगर मोहल्ले में स्थित तपोधाम सतगुरु गिरधारी नाथ महाराज के आश्रम में सोमवार को नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंच कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया, फिर कार्यक्रम को संबोधित किया.

सनातन धर्म का पौराणिक स्थल: उन्होंने कहा कि सीतापुर भारत के सनातन धर्म का पौराणिक स्थल है. भारत को वैदिक ज्ञान भी यही से मिला था. इसी स्मृति को बनाये रखने और नैमिषारण्य को पुनर्स्थापित करने के लिए हम लोगों ने अपने हाथों में लिया है. यही वह पवित्र स्थली है जहां 3500 वर्ष पहले हजारों ऋषि मुनियों ने एक जगह एकत्र होकर भारत के पुराणों को लिपिबद्ध किया था. इसी लिए नैमिषारण्य में हम श्रद्धा भाव से जाते हैं.

भारत कमजोर होता गया: योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो देश अपने सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूल्यों आदर्शों को भूल जाता है. उसका न कोई वर्तमान होता है न कोई भविष्य. यही हमारे साथ हो रहा था. चीन बढ़ रहा था, लेकिन भारत को उस दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास नही हुआ. जिससे भारत कमजोर होता गया.

देश 1947 मे आज़ाद हुआ, तब इस देश की हिस्सेदारी दुनिया की अर्थव्यवस्था में मात्र 2 फीसदी थी. आपने पिछले 11 वर्षों में भारत की प्रगति को देखा है, हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बदलते भारत को देखा है. हमारे यहां कहा जाता है कि पहला ग्रास गौमाता का और अंतिम ग्रास कुत्ते का. यानी गाय को भी हम अपने हिस्से का देते हैं, साथ ही कुत्ते को भी देते हैं, यही है समदृष्टि.

उन्होंने कहा, कितना भी जहरीला सांप हो नागपंचमी पर उसको भी हम दूध-बताशा चढ़ाते हैं. यह इसी देश मे हो सकता है. जो भी शरण मांगने आया उसको शरण मिली, लेकिन यहां कुछ लोगों ने शरण तो ली, लेकिन शरणार्थी के धर्म का निर्वहन नही किया. यहां आकर उंगली पकड़कर बाद में गला दबाने का प्रयास किया. देश को लूटने में कोई कसर नही छोड़ी.

बता दें की दो दिवसीय इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने अंतिम दिन पहुंचकर हुंकार भरी. उन्होंने कार्यक्रम के बाद आयोजित भंडारे में भी प्रसाद ग्रहण किया. इसके बाद सीएम लखनऊ के लिए रवाना हो गए. कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों सहित भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाया. इस दौरान पुलिस व प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद रही.

