ETV Bharat / state

दिवाली पर योगी सरकार का तोहफा, एनसीआर में 1.5 लाख लोगों को मुफ्त रसोई गैस; जानें कैसे मिलेगा लाभ

यूपी की योगी सरकार दिवाली पर प्रदेश के सभी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराया जा रहा है.

दिवाली पर फ्री रसोई गैस सिलेंडर
दिवाली पर फ्री रसोई गैस सिलेंडर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 18, 2025 at 5:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिवाली के मौके पर एनसीआर के लोगों को निशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से दिवाली पर प्रदेश के सभी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराया जा रहा है. प्रदेश की इस योजना का लाभ एनसीआर के लाखों लोगों को मिलने वाला है. हालांकि, इस योजना का लाभ लेने के लिए एक छोटी सी प्रक्रिया है, जिसको पूरा करना होगा तभी इस योजना का लाभ मिल सकेगा.

मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 1 लाख 6 हजार 242 और गौतमबुद्ध नगर में 47 हजार 143 लाभार्थियों को निशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराया जाएगा. नोएडा और गाजियाबाद में पूर्ति विभाग की तरफ से लाभार्थियों को प्रदेश सरकार द्वारा दिवाली पर दिए जाने वाले निशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल के तोहफे के बारे में अवगत कराया गया है. जिससे अधिक से अधिक लोग प्रदेश सरकार की तरफ से दिए जा रहे लाभ प्राप्त कर सके.

गाजियाबाद के जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी (ETV Bharat)

निशुल्क रसोई गैस रिफिल का लाभ

वहीं, गाजियाबाद के जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो बार, होली और दिवाली पर मुफ्त रसोई गैस उपलब्ध कराई जाती है. उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रदेश सरकार द्वारा साल में दो बार निशुल्क रसोई गैस रिफिल लाभ उपलब्ध कराया जाता है. गाजियाबाद में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 लाख 6 हजार 242 है. सभी लाभार्थियों को दिवाली के अवसर पर निशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराया जा रहा है. उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को नकद अपने संबंधित गैस एजेंसी से गैस सिलेंडर रिफिल लेना होगा. सिलेंडर प्राप्त करने के 2 से 3 दिन बाद लाभार्थियों के खाते में सरकार द्वारा रिफिल की राशि भेज दी जाएगी.

कैसे मिलेगा फ्री सिलेंडर का लाभ

उज्ज्वला योजना की लाभार्थी सुमन ने बताया, उत्तर प्रदेश सरकार की यह शानदार पहल है. दिवाली पर खर्च काफी बढ़ जाता है. ऐसे में निशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल मिलने से हमारा थोड़ा बहुत फायदा हो सकेगा. फिलहाल तो हमने खुद के पैसों से सिलेंडर मंगाया है, लेकिन हमें बताया गया है की कुछ दिन में हमारे बैंक खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे. हमें बताया गया है कि हमारे आधार से लिंक हुए बैंक खाते में पैसे सरकार द्वारा भेजे जाएंगे. आधार वेरिफिकेशन कराना जरूरी है.

निशुल्क रसोई गैस रिफिल का लाभ
निशुल्क रसोई गैस रिफिल का लाभ (ETV Bharat)

दिल्ली सरकार ने नहीं पूरा किया फ्री सिलेंडर देने का वादा

दिल्ली की बीजेपी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में जनता से यह वायदा किया था कि दिल्ली में सरकार बनने पर होली-दिवाली पर फ्री सिलेंडर देंगे. इसके अलावा बाकी दिनों में 500 रुपये में लोगों को सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे. होली के बाद अब दिवाली भी आ गई, लेकिन फ्री सिलेंडर नहीं मिला. जिस पर लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि सरकार झूठे वायदे करती है. वायदा पूरा करने के लिए वायदा नहीं करती चुनाव होते ही वायदा भूल जाती है.

मोदी की गारंटी झूठी निकली

आम आदमी पार्टी ने फ्री सिलेंडर के मामले को लेकर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को आड़े हाथ लेते हुए मोर्चा खोल दिया है. त्रिलोकपुरी में AAP पार्षद विजय कुमार ने सरकार से एक होली का और एक दिवाली का दो फ्री सिलेंडर देने की मांग की. AAP के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने भी त्रिलोकपुरी के विरोध प्रदर्शन को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए भाजपा सरकार को वायदे की याद दिलाई. उन्होंने कहा कि दिवाली आई, हमे हमारा सिलेंडर दो. पीएम मोदी ने दिल्ली को “मोदी की गारंटी” दी थी, हर होली और दिवाली पर फ्री गैस का सिलेंडर मिलेगा, मोदी की गारंटी झूठी निकली.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

UJJWALA SCHEME BENEFICIARIES
FREE LPG CYLINDERS IN NCR
YOGI GOVT GIVE FREE CYLINDERS
निशुल्क रसोई गैस का लाभ
FREE LPG CYLINDERS ON DIWALI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

H-1B वीजा शुल्क पर अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप प्रशासन पर किया मुकदमा

Q2 नतीजों के प्रभाव में शेयर बाजार खुला कमजोर, IT सेक्टर में गिरावट से दबाव

कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर तीसरी बार अंधाधुंध फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, प्रत्यक्षदर्शी ने बताई पूरी कहानी

पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले- गेंद अब अफगानिस्तान के पाले में, लेकिन शर्तों के साथ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.