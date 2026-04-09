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आगरा और बटेश्वर धाम की बदलेगी तस्वीर, धार्मिक पर्यटन के लिए सरकार ने खोली तिजोरी

अटल जी की जन्मस्थली और बटेश्वर घाटों का होगा विकास, करोड़ों रुपये के बजट को मिली मंजूरी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक धरोहरों का कायाकल्प कर उन्हें पर्यटन की दृष्टि से सुंदर बना रही है. अब योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठा रही है. पर्यटन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत यूपी के विभिन्न जिलों में 570 नई पर्यटन विकास परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है. इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 68,780.28 लाख रुपये यानी लगभग 687 करोड़ रुपये की भारी-भरकम धनराशि जारी कर दी है. स्थानीय रोजगार पर सरकार का जोर: उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है. इससे न सिर्फ श्रद्धालुओं को पहले से बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे. आगरा जिले को विशेष प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के लिए अलग से बजट स्वीकृत किया गया है. आगरा ग्रामीण के कैला माता मंदिर और फतेहपुर सीकरी के शीतलाकुंड धाम जैसे स्थलों के विकास के लिए एक-एक करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. यूपी में पर्यटन से बढ़ेगा रोजगार, मंत्री जयवीर सिंह ने दी 570 नई परियोजनाओं को हरी झंडी (Photo Credit: ETV Bharat)