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आगरा और बटेश्वर धाम की बदलेगी तस्वीर, धार्मिक पर्यटन के लिए सरकार ने खोली तिजोरी

योगी सरकार आगरा, बटेश्वर धाम और अटल जी की जन्मस्थली सहित कई स्थलों का कायाकल्प कराएगी. 570 नई परियोजनाओं के लिए 687 करोड़ रुपये जारी.

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अटल जी की जन्मस्थली और बटेश्वर घाटों का होगा विकास, करोड़ों रुपये के बजट को मिली मंजूरी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 9:38 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक धरोहरों का कायाकल्प कर उन्हें पर्यटन की दृष्टि से सुंदर बना रही है. अब योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठा रही है. पर्यटन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत यूपी के विभिन्न जिलों में 570 नई पर्यटन विकास परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है. इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 68,780.28 लाख रुपये यानी लगभग 687 करोड़ रुपये की भारी-भरकम धनराशि जारी कर दी है.

स्थानीय रोजगार पर सरकार का जोर: उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है. इससे न सिर्फ श्रद्धालुओं को पहले से बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे. आगरा जिले को विशेष प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के लिए अलग से बजट स्वीकृत किया गया है. आगरा ग्रामीण के कैला माता मंदिर और फतेहपुर सीकरी के शीतलाकुंड धाम जैसे स्थलों के विकास के लिए एक-एक करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.

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यूपी में पर्यटन से बढ़ेगा रोजगार, मंत्री जयवीर सिंह ने दी 570 नई परियोजनाओं को हरी झंडी (Photo Credit: ETV Bharat)

आगरा और बटेश्वर को बड़ी सौगात: आगरा कैंट स्थित पर्यटन कार्यालय के पुराने भवन के जीर्णोद्धार के लिए 1.5 करोड़ रुपये और गुरु का ताल गुरुद्वारा के लिए दो करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. बाह विधानसभा क्षेत्र के सुप्रसिद्ध बटेश्वर धाम में घाटों के विकास के लिए 19 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि आवंटित की गई है. बटेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दो नए भव्य प्रवेश द्वारों के निर्माण हेतु पांच करोड़ रुपये भी दिए जाएंगे. इसके साथ ही रपड़ी इको-टूरिज्म क्षेत्र में साइनेज कार्य के लिए एक करोड़ रुपये और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली के लिए दो करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं.

सांस्कृतिक विरासत सहेजने की मुहिम: एत्मादपुर में आदिनाथ भरत बाहुबली त्रिमूर्ति जैन मंदिर और छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय के लिए भी 1-1 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है. मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन और धार्मिक स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने का व्यापक अभियान अब गति पकड़ चुका है. इन परियोजनाओं के माध्यम से मंदिरों, धामों और ऐतिहासिक घाटों पर अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. सरकार का अंतिम उद्देश्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए नई पीढ़ी को गौरवशाली इतिहास से जोड़ना और पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है.

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