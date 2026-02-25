ETV Bharat / state

योगी सरकार ने दिया यूपी के कर्मचारियों-पेंशनधारकों को होली का गिफ़्ट, फरवरी की सैलरी और पेंशन 28 को मिलेगी

यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारकों को होली का गिफ़्ट दिया है. राज्य कर्मचारियों का फरवरी माह की सैलरी 28 फरवरी को आ जाएगी.

यूपी के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को होली का गिफ़्ट (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 25, 2026 at 11:09 PM IST

लखनऊ: यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ा तोहफा दिया है. राज्य कर्मचारियों का फरवरी माह का वेतन फरवरी में ही आ जाएगा. होली के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है. शासन ने निर्देश जारी करते हुए फरवरी 2026 का वेतन तथा पेंशन/पारिवारिक पेंशन 28 फरवरी 2026 को ही आहरित एवं वितरित करने की अनुमति दे दी है.

वित्त विभाग ने जारी किया आदेश: वित्त विभाग के वित्त (लेखा) अनुभाग-1 की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 1 मार्च 2026 को सामान्य अवकाश तथा 2 मार्च 2026 को होलिका दहन के सार्वजनिक अवकाश के कारण वेतन भुगतान की नियमित तिथि प्रभावित हो रही थी. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल की स्वीकृति से यह फैसला किया गया है.

28 फरवरी को जारी करने के आदेश: आदेश में बताया गया है कि राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्यभारित कर्मचारियों को देय वेतन के साथ-साथ कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को भी फरवरी माह का भुगतान 28 फरवरी को किया जाएगा.

शासन ने सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों को निर्देशित किया है कि आदेश का त्वरित अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों को त्योहार से पूर्व किसी प्रकार की असुविधा न हो. इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होली से पहले आर्थिक राहत मिलेगी.

दो दिन पहले मिलेगी सैलरी: प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को 2 मार्च से पहले वेतन जारी करने के निर्देश दिया गया है. होली को देखते हुए महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी संबंधित अधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी किए हैं.

महानिदेशक ने बेसिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण व वित्त नियंत्रक को निर्देश दिया है कि दो मार्च को होलिका दहन व चार मार्च को होली है. इसे देखते हुए वे अपने कार्यालय व निदेशालय के कार्यरत सभी अधिकारियों-कर्मचारियों, आउटसोर्स, संविदा व दैनिक के वेतन भुगतान दो मार्च से पहले सुनिश्चित करें.

