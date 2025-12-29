यूपी में कोडीन सिरप की अवैध सप्लाई चेन ध्वस्त करने का दावा; अगले महीने SIT सौंपेगी रिपोर्ट, अब तक 79 FIR दर्ज और 85 गिरफ्तार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 29, 2025 at 10:38 PM IST|
Updated : December 29, 2025 at 10:59 PM IST
लखनऊ: प्रदेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) को कोडीन कफ सिरप एवं एनडीपीएस श्रेणी की औषधियों के अवैध भंडारण, खरीद-फरोख्त, वितरण और अवैध डायवर्जन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिया था. इस पर तीन माह पहले अभियान शुरू किया गया था. औषधि बिक्री लाइसेंसिंग प्रणाली को और अधिक सख्त और पारदर्शी बनाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है. इसमें थोक प्रतिष्ठानों की जीओ टैगिंग, भंडारण क्षमता की पुष्टि और इनकी फोटोग्राफी कराने का प्रस्ताव भेजा गया है.
देश का सबसे बड़ा क्रैक डाउन: सीएम योगी की मीडिया सेल की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि विभाग ने कोडीन कफ सिरप के अवैध डायवर्जन को लेकर देश का सबसे बड़ा क्रैक डाउन शुरू करने से पहले अंदरूनी जांच शुरू की. इस दौरान झारखंड, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड में विवेचना की गई. यूपी के सुपर स्टॉकिस्ट और होलसेलर के साथ उनके कारोबारी रिश्तों के सबूत जुटाए. इसके बाद प्रदेश में क्रैक डाउन शुरू हुआ, जिसने सिरप के अवैध डायवर्जन की परतें उधेड़ दीं.
22 मामलों में आरोपियों की याचिकाएं खारिज: एसएसडीए की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस और एसटीएफ ने नशे के सौदागरों को दबोचने के लिए एक्शन शुरू किया. सिरप का नशे के रूप में इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ एनडीपीएस और बीएनएस के तहत मुकदमे दर्ज किये गये. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा चलाने को सही ठहराते हुए 22 मामलों में आरोपियों की रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया. कोर्ट ने 22 मामलों में आरोपियों द्वारा अरेस्ट स्टे की रिट याचिकाओं को भी खारिज कर दिया.
दवा की थोक दुकानों की जांच की गई: एफएसडीए ने पिछले तीन माह में कोडीन कफ सिरप और एनडीपीएस श्रेणी की औषधियों के अवैध भंडारण, खरीद-फरोख्त, वितरण और अवैध डायवर्जन पर कुल 52 जनपदों में 332 से अधिक थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की जांच की.
161 फर्मों और संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज: जांच के दौरान प्राप्त अभिलेखीय एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर 36 जनपदों की कुल 161 फर्मों और संचालकों के विरुद्ध बीएनएस तथा एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई. जिलाधिकारियों को गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के लिए पत्र लिखा, ताकि अवैध नशे के अर्जित संपत्ति को जब्त किया जा सके. सीएम के निर्देश पर एफएसडीए ने कोडीन कफ सिरप की नशे के रूप में तस्करी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जो पूरे देश में सबसे बड़ा क्रैक डाउन है.
मामले की तह तक पहुंचा FSDA: एफएसडीए आयुक्त ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए जनपद स्तर पर कई टीमें बनाईं. टीमों की निगरानी के लिए मुख्यालय पर एक टीम बनाई गई. विभिन्न टीमें जांच के लिए विभिन्न प्रदेशों में गई और गोपनीय तरीके से साक्ष्य जुटाए. टीम ने केंद्रीय नॉरकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से कोडीन फॉस्फेट का कोटा एवं उठान के विवरण को एकत्रित किया. वहीं टीम ने कोडीन कफ सिरप निर्माता फर्मों की जांच के लिए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड गई.
टीमें जांच के लिए रांची, दिल्ली और लखनऊ गयीं: यहां से सिरप के निर्माण और वितरण से संबंधित अभिलेख जुटाए. इसके बाद सिरप के क्रय विक्रय अभिलेख के लिए रांची, दिल्ली और लखनऊ का रूख किया. इस दौरान पाया गया कि अधिकांश होलसेल के पास स्टॉक पहुंचने का सत्यापन नहीं है और रिटेल मेडिकल स्टोर के नाम पर कोई भी विक्रय बिल नहीं मिला जबकि दिल्ली, रांची के सुपर स्टॉकिस्ट और इनसे जुड़े कुछ चिन्हित होल सेलर के नाम पर बिलिंग करके सिरप के साथ एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं की एक सामानान्तर वितरण श्रृखंला बनायी गयी.
कई फर्मों के पास बेचने का बिल नहीं मिला: इसका खुलासा करने के लिए विभाग द्वारा कड़ी मेहनत की गयी. इसके बाद पूरी चेन को कनेक्ट किया, जिसके बाद सिरप के अवैध डायवर्जन का मामला सामने आया. सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया कि कई मामलों में फर्में बेचने का बिल दिखाने में असफल रहीं, जबकि कुछ फर्मों द्वारा केवल कागजी अभिलेखों में सिरप का क्रय-विक्रय दर्शाया गया. पेश किये गये खरीद विवरणों में भी किसी भी फुटकर औषधि प्रतिष्ठान को कोडीन कफ सिरप की वास्तविक आपूर्ति का सत्यापन नहीं हो सका, जिससे कथित आपूर्ति को अप्रमाणित पाया गया.
सिरप की सप्लाई पिछले साल अचानक बढ़ी: वर्ष 2024-25 प्रदेश में कोडीन कफ सिरप की आपूर्ति वास्तविक चिकित्सीय आवश्यकता से कई गुना अधिक पाई गई. जांच में एबॉट हेल्थ केयर द्वारा निर्मित फेन्सिडिल की 2.23 करोड़ से अधिक बोतलें, लैबोरेट फार्मास्युटिकल्स द्वारा निर्मित एस्कॉफ की 73 लाख से अधिक बोतलें और अन्य कंपनियों द्वारा निर्मित लगभग 25 लाख बोतलों की आपूर्ति दर्ज मिली, जिनका चिकित्सीय उपयोग प्रमाणित नहीं हो सका.
पुलिस-एसटीएफ ने 85 अभियुक्तों को किया अरेस्ट: एफएसडीए ने रिपोर्ट सीएम और पुलिस को सौंपी. इसके आधार पर पुलिस और एसटीएफ ने 79 अभियोग दर्ज किये. इसमें अब तक 85 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. इस मामले में गठित एसआईटी भी जांच कर रही है. अगले माह एसआईटी जांच रिपोर्ट सीएम को सौंप सकती है.
लाइसेंसिंग प्रणाली सख्त करने का प्रस्ताव: मुख्यमंत्री के निर्देश पर एफएसडीए मुख्यालय ने थोक औषधि विक्रय लाइसेंसिंग प्रणाली को और अधिक सख्त और पारदर्शी बनाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है. इसमें थोक प्रतिष्ठान की जीओ टैगिंग, भंडारण क्षमता की पुष्टि और इनकी फोटोग्राफ कराने का प्रस्ताव भेजा गया है.
वहीं प्रतिष्ठान के टेक्निकल पर्सन का अनुभव प्रमाण पत्र को ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा सत्यापन करने का भी प्रस्ताव भेजा गया है. कोडीनयुक्त कफ सिरप के निर्माण, बल्क सप्लाई, वितरण एवं निगरानी के लिए भारत सरकार से आवश्यक सूचना एवं दिशा-निर्देश जारी करने के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है.
