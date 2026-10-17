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यूपी में रसोइयों को योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट, मानदेय 1000 बढ़ा, हर महीने 3 हजार मिलेंगे

रसोइयों को योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील बनाने वाले 3.50 लाख रसोइयों के खातों में सरकार दीवाली से पहले बढ़ा मानदेय भेजेगी. शनिवार को मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक प्रेम रंजन सिंह की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों व वित्त एवं लेखाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. जारी निर्देश में बढ़ा हुआ मानदेय रसोइयों के खातों में जल्द भेजने को कहा गया है.

परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों को अभी तक 2000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाता था. जिसको देखते हुए रसोइयों की तरफ से सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग की जा रही थी. रसोइयों के मानदेय को लेकर 22 अगस्त 2026 को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये सरकार ने 1000 रुपये मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी. अब 1000 रुपये की मानदेय में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर हर माह करीब 35.35 करोड़ और सालाना 424 करोड़ रुपये अतिरिक्त भार आने का अनुमान है.

समय-समय पर ऐसे बढ़ा मानदेय : रसोइयों को पहले 1000 रुपये मासिक मानदेय पर रखा गया था. वर्ष 2019 में इसे बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया. वर्ष 2022 में इसे 2000 रुपये किया गया. जिसके बाद अब 3000 कर दिया गया है. कोर्ट ने बताया था बंधुआ मजदूर, न्यूनतम मानदेय का आदेश : मानदेय बढ़ाने को लेकर चंद्रावती देवी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य मामले में 15 दिसम्बर 2020 को न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने निर्णय देते हुए कहा था कि प्रदेश सभी रसोइयों को न्यूनतम वेतन भुगतान दिया जाए. कोर्ट ने अपने आदेश में सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मिड-डे मील रसोइयों को एक हजार रुपये वेतन देना एक प्रकार से बंधुआ मजदूरी करवाना है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 23 में प्रतिबंधित किया गया है.