यूपी के किसानों को सौगात, 10 लाख बीज मिनी किट देगी योगी सरकार, जानिए कितना मिलेगा अनुदान

लखनऊ: योगी आदित्यनाथ सरकार रबी सीजन में सभी 75 जनपदों के 10 लाख से ज्यादा किसानों को फ्री बीज मिनी किट उपलब्ध कराएगी. शेष किसानों को 50% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराए जाएंगे. योगी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने यह जानकारी दी. बताया कि इसके लिए प्रदेश के कृषि विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को आश्वस्त किया है कि प्रदेश की योगी सरकार रबी सीजन के लिए बीज और खाद की समुचित व्यवस्था कर चुकी है. दलहन और तिलहन में उत्तर प्रदेश और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश के 10 लाख से अधिक किसानों को ऑनलाइन आवेदन पर लाटरी के माध्यम से निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध करा रही है. शेष किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर किसान कल्याण केन्द्र (उप्र कृषि विभाग के बीज गोदाम) पर आधारीय और प्रमाणित उत्कृष्ट बीज (गेहूं, चना, मसूर, दालवाली मटर, सरसों) आधे दाम पर किसानों को जोत के आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे.

जानकारी दी है कि आठ प्रकार की फसलों के बीज अनुदान पर दिए जा रहे हैं, जिसमें गेहूं (सामान्य प्रजातियां) और गेहूं डीबीडब्ल्यू के लिए विक्रय दर 4680 रुपये प्रति क्विंटल है, जिस पर सरकारी अनुदान 2340 रुपये है. कृषक अंश भी 2340 रुपये है. राई (बाजरा प्रजातियां) और तोरिया (आजकल/अगेती) के बीज प्रमाणित प्रकार के हैं. तोरिया का विक्रय दर सर्वाधिक 11147 रुपये है, जिस पर 5500 रुपये का अनुदान और 5647 रुपये का कृषक अंश है. राई/सरसों का विक्रय दर 10317 रुपये है, जिस पर अनुदान 5153 रुपये और कृषक अंश 5164 रुपये है.