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दीपावली से पहले उज्ज्वला लाभार्थियों को योगी सरकार देगी मुफ्त सिलिंडर, अग्निवीरों को भर्ती में मिलेगा 20 फीसदी आरक्षण

दीपावली से पहले उज्ज्वला लाभार्थियों को योगी सरकार देगी मुफ्त सिलिंडर, ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दीपावली से पहले योगी सरकार मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल देगी. शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई कैबिनेट की बैठक ने दीपावली और होली पर एक-एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने की योजना को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. वहीं परिवहन, पुलिस, वन, कारागार में अग्निवीरों को भर्ती के लिए 20 फीसद आरक्षण देगी.

लोकभवन में कैबिनेट के बैठक की जानकारी देते हुए खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडेय ने बताया कि गरीब परिवारों को रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मंत्रिपरिषद ने योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है. पहला मुफ्त रिफिल अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच दीपावली के अवसर पर और दूसरा जनवरी से मार्च 2027 के बीच होली के अवसर पर दिया जाएगा.

दीपावली से पहले उज्ज्वला लाभार्थियों को योगी सरकार देगी मुफ्त सिलिंडर, (ईटीवी भारत) उन्होंने बताया कि योजना का लाभ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिनके बैंक खाते आधार से जुड़े होंगे और आधार प्रमाणीकरण पूरा होगा. वित्तीय वर्ष 2026-27 में पात्र लाभार्थियों को दो मुफ्त सिलेंडर रिफिल मिलेंगे. इस पर राज्य सरकार 2142.78 करोड़ रुपये खर्च करेगी. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से और पूर्वी यूपी में 1 नवंबर से खुलेंगे धान क्रय केंद्र मंत्री मनोज पांडेय ने बताया कि बैठक में मंत्रिपरिषद ने धान क्रय केंद्र खोले जाने हेतु निर्णय लिया. जिसमे पश्चिमी उत्तरप्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक खोलने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि 8 क्रय एजेंसियों द्वारा 4500 क्रय केंद्रों के माध्यम से 65 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछली बार उत्तरप्रदेश ने देश भर में सबसे ज्यादा 62 लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया गया था. इसके लिए

किसान पीएफएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. दीपावली से पहले उज्ज्वला लाभार्थियों को योगी सरकार देगी मुफ्त सिलिंडर,. (ईटीवी भारत) परिवहन सहित अन्य विभागों में अग्निवीरों को मिलेगा 20 फीसद आरक्षण परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग में अग्निवीर के नियुक्ति के सम्बंध में संशोधन प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल गई है. साथ ही इसके लिए पुलिस विभाग,वन विभाग,कारागार विभाग व परिवहन विभाग द्वारा नियमावली में संशोधन किया गया है. उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में अग्निवीरों को उम्र में 3 वर्ष की नियुक्ति में छूट दी गई है. 28 वर्ष तक की छूट दी गई है. इसके साथ ही लिखित परीक्षा, शारीरिक मापदंड की छूट रहेगी. केवल मेडिकल फिटनेस देना होगा. भर्ती में कुल 20 फीसद आरक्षण दिया जाएगा.