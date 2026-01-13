ETV Bharat / state

हिंदी साहित्य की विरासत को संरक्षित करेगी योगी सरकार, Gen Z के लिए तैयार होगा साहित्य और उपन्यास का 'स्मार्ट कैफे'

नागरिक प्रचारिणी सभा में एक कल्चरल कॉरिडोर की स्थापना की जानी है. इसके लिए सीएम योगी ने मंजूरी भी दे दी है.

साहित्य और उपन्यास का स्मार्ट कैफे होगा तैयार.
साहित्य और उपन्यास का स्मार्ट कैफे होगा तैयार. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : January 13, 2026 at 8:48 PM IST

वाराणसी : हिंदी साहित्य की डेढ़ सौ साल पुरानी विरासत को योगी सरकार संरक्षित और सुरक्षित करने जा रही है. साथ ही Gen Z (युवाओं) के लिए कल्चरल कॉरिडोर के तहत साहित्य और उपन्यास का स्मार्ट कैफे बनाने की प्लानिंग है. जिससे युवा ऑनलाइन हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकारों, उपन्यासकारों की रचनाओं को पढ़ सकें. हाल ही में ईटीवी भारत ने नागरी प्रचारिणी सभा के री-पब्लिश साहित्य और किताबों पर खबर प्रकाशित की थी. इसके बाद युवाओं के लिए इस तरह की प्लानिंग बनाई गई है.

नागरी प्रचारिणी सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल ने बताया, हम तो अकेले चले थे, लेकिन लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया. आज से लगभग तीन साल पहले हमने सभा का संचालन हाथ में लिया था. उस समय हमारे सामने इस विरासत को नए सिरे से सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए बड़ी चुनौती थी. हमने इसे फिर से पुनर्जीवित कर दिया.

युवाओं के लिए तैयार होगा साहित्य से भरा स्मार्ट कैफे. (Video Credit; ETV Bharat)

खजाने से ज्यादा कीमती : व्योमेश शुक्ल ने बताया, 16 जुलाई 1893 को नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी. 132 साल पुरानी इस विरासत में न सिर्फ साहित्य, उपन्यास, कविताएं, पांडुलिपियां, संतों की एक से बढ़कर एक कृतियां हैं जो आज के दौर में किसी खजाने से भी ज्यादा कीमती हैं. इन सारी चीजों को सुरक्षित रखने के साथ ही यहां पर लोगों को लाना, उन्हें जोड़ना और युवाओं को यहां तक लाकर इस विशाल ज्ञान के भंडार को उन तक पहुंचने में प्रदेश सरकार हमारी मदद कर रही है.

सीएम ने दी प्लान को मंजूरी : उन्होंने बताया, सभा की ओर से एक प्लान प्रदेश सरकार को भेजा गया था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्लान को मंजूरी दे दी है और इसका डीपीआर भी तैयार हो चुका है. पहले लगभग साढ़े पांच करोड़ की लागत से यहां काम होना था, लेकिन अब यह लागत साढ़े छह करोड़ की हो चुकी है. यह बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है. प्लानिंग के तहत नागरिक प्रचारिणी सभा में एक कल्चरल कॉरिडोर की स्थापना की जानी है.

132 साल बाद नागरी प्रचारिणी सभा की पहचान फिर लौटी.
132 साल बाद नागरी प्रचारिणी सभा की पहचान फिर लौटी. (Photo Credit; ETV Bharat)

ऑडियो-वीडियो फॉर्मेट में होगा तैयार : उन्होंने बताया कि जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर काशी के और साहित्यकार, उपन्यासकार या फिर कबीर, तुलसी जैसे मूर्धन्य संत जिन्होंने सनातन संस्कृति के साथ अपनी लेखनी से एक ऊर्जा जागृत करके लोगों को एकजुट करने का काम किया. इन महान कवियों, साहित्यकारों, उपन्यासकारों और संतों की कृतियों के साथ उनके कल्चरल कॉरिडोर में उनके जीवन परिचय, साहित्य कृतियां, पांडुलिपियों को डिजिटल ऑडियो-वीडियो फॉर्मेट में तैयार करने का काम किया जाएगा.

स्मार्ट कैफे में युवा करेंगे चील : उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट लंबा है और लगभग 2027 या 28 तक पूर्ण होने की उम्मीद है. फरवरी के अंत तक इसकी शुरुआत करने की भी तैयारी है. इस पर गंभीर चिंतन ऊपर लेवल के अधिकारियों के साथ हो चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर इनीशिएटिव खुद ले रहे हैं. कल्चरल कॉरिडोर के साथ ही एक ऐसे कैफे का निर्माण भी होगा जहां पर आज का युवा जिसे हम जेन जी कहते हैं वह अपने गिटार और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ आकर चील करे, बैठे ऑडियो फॉर्मेट में चल रही कृतियों को सुने समझे और डिजिटल फॉर्मेट में यहां मौजूद होने वाली तमाम साहित्यकारों, उपन्यासकारों की चीजों को सुनकर उसे फील करें.

कई किताबों को रिपब्लिश किया गया है.
कई किताबों को रिपब्लिश किया गया है. (Photo Credit; Nagari Pracharini Sabha And ETV Bharat)

नागरी प्रचारिणी सभा का एक एडवांस रूप होगा सामने : हम एक ऐसा साहित्य कैफे तैयार करेंगे, जहां पर युवाओं को न सिर्फ ज्ञान और किताबों का प्यार मिलेगा, बल्कि रील बाजी से भी खाली होकर उन्हें कुछ सीखने का मौका मिलेगा. हम यह चाहते हैं कि जो भी इनफ्लुएंसर्स हैं वह भी ऐसी जगह पर पहुंचे अपने प्रयासों से इन चीजों को और मजबूत करें. नागरी प्रचारिणी सभा का एक एडवांस और स्मार्ट रूप युवाओं के सामने होगा, जो न सिर्फ सभा को एक नई पहचान देगा, बल्कि यहां मौजूद साहित्य, उपन्यास, कविताएं और तमाम अद्भुत लेखनी को लोगों तक पहुंचने में भी सफल हो पाएगा.

