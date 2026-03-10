ETV Bharat / state

यूपी की खेल नीति से टी20 क्रिकेट बाहर, कुलदीप यादव और रिंकू सिंह को नही मिलेगा कोई पुरस्कार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की खेल नीति में एक अहम कमी सामने आई है. टी20 विश्व कप 2026 में भारत की ऐतिहासिक जीत के बावजूद राज्य के दो खिलाड़ी रिंकू सिंह और कुलदीप यादव को राज्य सरकार की ओर से नगद पुरस्कार नहीं मिल पाएगा.

वजह है, यूपी की वर्तमान खेल नीति में टी20 विश्व कप को शामिल नहीं किया जाना. उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी खेल नीति के तहत ओलंपिक, एशियाई खेल (एशियाड) राष्ट्रमंडल खेल (कॉमनवेल्थ गेम्स) और वनडे क्रिकेट विश्व कप में विजेता टीम के खिलाड़ियों को भारी नगद पुरस्कार देने का प्रावधान किया है. इन प्रतियोगिताओं में पदक जीतने या विश्व कप जीतने वाले यूपी के खिलाड़ियों को लाखों-करोड़ों रुपये दिए जाते हैं, साथ ही सरकारी नौकरी, प्लॉट और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं. लेकिन टी20 विश्व कप को इस सूची से बाहर रखा गया है.



भारत ने हाल ही में टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जीता है. यह भारत की तीसरी टी20 विश्व कप जीत है, इस टीम में उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं, कुलदीप यादव कानपुर और रिंकू सिंह अलीगढ़. कुलदीप यादव स्पिन गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, जबकि रिंकू सिंह अपनी फील्डिंग और फिनिशिंग क्षमता से टीम में अहम भूमिका निभाते हैं.

दोनों खिलाड़ियों ने इस जीत में बड़ी भुमिका निभाई है, लेकिन यूपी की खेल नीति के अनुसार, दोनों को राज्य स्तर पर कोई नगद पुरस्कार नहीं मिलेगा. 2024 की टी20 विश्व कप विजेता टीम के साथ भी यही हुआ था. तब भी कुलदीप यादव टीम में शामिल थे, लेकिन उनको नगद पुरस्कार नहीं मिल सका था.



वरिष्ठ पत्रकार अनंत मिश्रा का कहना है कि आजकल टी20 क्रिकेट सबसे लोकप्रिय प्रारूप है और इसमें विश्व स्तर पर भारत की सफलता बहुत बड़ी बात है. फिर भी नीति में टी20 विश्व कप को शामिल न करने से राज्य के इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को कम प्रोत्साहन मिल रहा है. इससे खिलाड़ियों का मनोबल प्रभावित हो सकता है.

राज्य सरकार की खेल नीति काफी प्रगतिशील है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने ओलंपिक, एशियाड और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेताओं को करोड़ों रुपये दिए हैं. हाल के वर्षों में यूपी को खेल प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहा भी गया है, इस लिए टी20 प्रारूप को खेल नीति में जोड़ने की जरूरत है.