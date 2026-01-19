ETV Bharat / state

वाराणसी में अंग्रेजी हुकूमत की निशानी को खत्म करेगी योगी सरकार, 10 लाख की आबादी को मिलेगी 'नर्क' से मुक्ति

13 वार्डों में बदली जाएगी सीवर लाइन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : बनारस की पहचान पुराने इलाकों से होती है. इसे गलियों का शहर भी कहा जााता है. यहां बड़ी आबादी रहती है. पुराना इलाका होने के कारण यहां के लोगों को सीवर लाइन से होने वाली परेशानियों से जूझना पड़ता है. अंग्रेजी हुकूमत खत्म होने और मुगलकालीन शासन काल के वक्त बिछाई गई सीवर पाइप लाइन लगभग 200 साल बाद अब बदली जानी है. इसके लिए 18 वार्ड चयनित किए गए हैं, जिसमें से 13 वार्डों के लिए शासन स्तर से मंजूरी भी मिल गई है. 547 करोड़ रुपए की लागत से बनारस के पक्के महल की बदहाली दूर होने जा रही है, जो बारिश और आम दिनों में भी लोगों के लिए 'नर्क' का सबक बन जाती है. 527 करोड़ रुपये की लागत से होगा काम. (Video Credit; ETV Bharat) 200 किमी नई सीवर लाइन बिछाने को हरी झंडी : वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया, गंगा घाटाें के किनारे कई मोहल्लों में सीवर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है. इसके कारण सीवर ओवरफ्लो की स्थायी समस्या बनी हुई है. महापौर अशोक कुमार तिवारी ने प्रथम चरण में 18 पुराने वार्डों में नई पाइप लाइन बिछाने का निर्णय लिया है. शासन ने 527 करोड़ रुपये की लागत से 13 पुराने वार्डों में 200 किलोमीटर नई सीवर लाइन बिछाने की हरी झंडी दे दी है. उन्होंने बताया कि शेष पांच वार्डों में नई सीवर लाइन बिछाने के प्रस्ताव को इसी सप्ताह कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है. ऐसे में हुकूलगंज, नई बस्ती, प्रहलाद घाट, कृतिवाशेश्वर, शिवपुरवा, तुलसीपुर, बिरदोपुर, काजीपुरा, शिवाला, नगवां, बागाहाड़ा, जंगमबाड़ी, बंगाली टोला वार्ड के करीब 100 मोहल्लाें की 10 लाख से अधिक आबादी लाभांवित होगी.