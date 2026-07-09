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बाराबंकी के 356 साल पुराने कोटवा धाम का योगी सरकार करेगी विकास

मुख्यमंत्री पर्यटन विकास परियोजना के तहत 202.51 लाख रुपए से होगा विकास.

Yogi government will develop the 356 year old kotwa dham barabanki
बाराबंकी के 356 साल पुराने कोटवा धाम का योगी सरकार करेगी विकास. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 8:07 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) में नए पर्यटन केंद्र विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. राजधानी से सटे बाराबंकी के कोटवा धाम स्थित जगजीवनदास मंदिर को नया पर्यटन स्वरूप देने की योजना है. मुख्यमंत्री पर्यटन विकास परियोजना के तहत 202.51 लाख रुपए की लागत से यहां पर्यटन विकास कार्य कराए जाएंगे. इस पहल का उद्देश्य सतनाम पंथ से जुड़े आस्था स्थल को विशिष्ट पहचान दिलाते हुए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है.


उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'समर्थ साहेब बाबा जगजीवन दास जी ने सतनाम पंथ की स्थापना की थी. यह पंथ सत्य की उपासना, मानवीय समानता और सामाजिक सद्भाव का संदेश देता है. इसकी मूल भावना आडंबरों और भेदभाव से परे है. उन्होंने कहा राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी के सिरौली गौसपुर तहसील स्थित कोटवा धाम में जगजीवन दास मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 150 लाख रुपए की राशि जारी की गई है.


मुख्यमंत्री पर्यटन विकास परियोजना के तहत श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. इसके अंतर्गत 60.51 लाख रुपए की लागत से यात्री निवास, 13.07 लाख रुपये से शौचालय ब्लॉक और 36.13 लाख रुपए से चेंजिंग रूम (वस्त्र परिवर्तन कक्ष) का निर्माण प्रस्तावित है. इसके अलावा भव्य प्रवेश द्वार, म्यूरल वॉल, सजावटी स्तंभ, पेयजल व्यवस्था, मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण, यात्री सुविधाओं का विस्तार, डेकोरेटेड फ्री-स्टैंडिंग वॉल और पेवर ब्लॉक निर्माण जैसे कार्य भी किए जाएंगे.


प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों में शामिल कोटवा धाम
बाराबंकी की सिरौलीbगौसपुर तहसील स्थित कोटवा धाम में बाबा जगजीवन दास जी का लगभग 356 वर्ष पुराना मंदिर एवं समाधि स्थल स्थित है. यह सतनाम पंथ की प्रमुख तपोस्थली के रूप में प्रसिद्ध है. मान्यता है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले मेले में प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को समर्थ साहेब बाबा जगजीवन दास जी का जन्मोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस अवसर पर बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर सहित प्रदेश के अनेक जनपदों और अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कोटवा धाम पहुंचते हैं.



हर धर्म, पंथ, समुदाय से जुड़ी आस्था का सम्मान
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनकर उभर रहा है. पर्यटन नीति को ध्यान में रखते हुए राज्य राजधानी क्षेत्र अंतर्गत धार्मिक एवं पर्यटन महत्व वाले स्थलों का विकास किया जा रहा है. वर्ष 2025 में बाराबंकी में 57.34 लाख से अधिक पर्यटकों का आगमन जनपद की बढ़ती पर्यटन संभावनाओं का प्रमाण है. सतनामी संप्रदाय के प्रमुख स्थल कोटवा धाम के पर्यटन विकास से श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी.




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