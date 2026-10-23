ETV Bharat / state

26 अक्टूबर को यूपी भर में महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाएगी योगी सरकार

26 अक्टूबर को यूपी भर में महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाएगी योगी सरकार. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: 26 अक्टूबर को योगी सरकार पूरे प्रदेश में धूमधाम से वाल्मीकि जयंती मनाएगी. इस अवसर पर आस्था, भक्ति और भारतीय सांस्कृतिक विरासत का व्यापक उत्सव मनाया जाएगा.

साथ ही सभी 75 जनपदों में सैकड़ों महर्षि वाल्मीकि मंदिरों और रामायण से जुड़े प्रमुख स्थलों पर दीपदान, रामायण पाठ, भजन और भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे.

इन आयोजनों के जरिए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की कालजयी रचना रामायण में निहित मानवीय संवेदनाओं, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने की तैयारी है. महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली चित्रकूट में वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. आयोजन में पूजन-हवन के साथ लवकुश प्रसंग समेत अन्य कार्यक्रम भी होंगे. इसके अलावा तुलसीदास आश्रम राजापुर चित्रकूट, वाल्मीकि आश्रम बिठूर कानपुर, वाल्मीकि आश्रम श्रावस्ती, अयोध्या, प्रयागराज सहित पूरे प्रदेश में आयोजन होगा. चित्रकूट के क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी डीके शर्मा ने बताया कि योगी सरकार के निर्देशानुसार महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली लालापुर में जिला प्रशासन की ओर से वृहद कार्यक्रम होंगे. यहां रामलीला का मंचन, वाल्मीकि रामायण पाठ, भजन संध्या और स्थानीय कलाकारों द्वारा भजन आदि की प्रस्तुति दी जाएगी. इसके अलावा नदी के घाट पर वाल्मीकि आरती भी होगी. इसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे. स्थानीय कलाकारों को आध्यात्मिक मंच देगी योगी सरकार