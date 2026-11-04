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यूपी के युवाओं की तंबाकू की लत छुड़वाने के लिए योगी सरकार का बड़ा अभियान

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में युवाओं को तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों से जागरूक करने और तंबाकू सेवन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से मंगलवार को तंबाकू मुक्त युवा अभियान 4.0 का शुभारंभ किया गया. इस दौरान प्रदेश में तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों को जनभागीदारी के माध्यम से व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया.



मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मर्करी हॉल में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने किया. कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव वी. हेकाली झिमोमी ने स्वागत संबोधन में अभियान के उद्देश्यों और प्रदेश में तंबाकू नियंत्रण की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला. इसके बाद अभियान के प्रमुख घटकों और कार्ययोजना की जानकारी दी गई. कार्यक्रम में तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों से प्रभावित लोगों के अनुभव भी साझा किए गए, ताकि इसके व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके.





तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों को जनआंदोलन का रूप देने की जरूरत

राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने युवाओं से तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों को जनआंदोलन का रूप देने की जरूरत है. युवा न केवल स्वयं नशे से दूर रहें, बल्कि अपने परिवार और मित्रों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करें. कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश में तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों पर आधारित लघु फिल्म प्रदर्शित की गई. साथ ही अभियान के तहत तैयार सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) पोस्टर और ब्रोशर जारी कर जनजागरूकता गतिविधियों को गति देने पर जोर दिया गया.







सार्वजनिक स्थलों पर होंगे जागरूकता कार्यक्रम

अभियान के तहत विद्यालयों, महाविद्यालयों, ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों और सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. विभिन्न विभागों के समन्वय से तंबाकू नियंत्रण कानूनों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने, तंबाकू उत्पादों की बिक्री से जुड़े नियमों का पालन कराने और युवाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके अलावा तंबाकू छोड़ने के लिए उपलब्ध सहायता सेवाओं की जानकारी भी आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी. कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के साथ शिक्षा, पुलिस, पंचायती राज और नगर विकास विभाग के प्रतिनिधियों के अलावा स्वयंसेवी संस्थाओं, राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के कर्मचारियों और यूपीवीएचए की टीम के सदस्य मौजूद रहे.

