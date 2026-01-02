ETV Bharat / state

नये साल के पहले ही दिन दौड़ी योगी की तबादला एक्सप्रेस; 21 IAS अफसरों के ट्रांसफर, जानिए किसको कहां मिली तैनाती

लखनऊ: नए साल की शुरुआत होते ही योगी ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. 21 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के तबादले गुरुवार की आधी रात कर दिए गए हैं. ये तबादले मुख्य रूप से सचिव, विशेष सचिव, निदेशक और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर हुए हैं. शिक्षा, राजस्व, वित्त, महिला कल्याण, पिछड़ा वर्ग आदि विभागों में बड़े बदलाव हैं. जिन अफसरों के तबादले किए गए हैं, उनमें 8 महिला IAS भी शामिल हैं. प्रमुख सचिव एम देवराज की ओर से यह आदेश जारी किया गया है. सभी अधिकारियों को तत्काल नया पदभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया है. आइए जानते हैं, किस अधिकारी को कहां मिली है तैनाती.