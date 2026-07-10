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योगी सरकार ने 20 IAS अफसरों के किए TRANSFER, आजमगढ़, बलिया व इटावा के CDO भी बदले

सरकार ने लिया धड़ाधड़ किया बदलाव, पीसीएस से आईएएस बने अफसरों को भी दी जिम्मेदारी.

yogi government transferred 20 ias officers late night azamgarh ballia etawah cdo replaced see list
योगी सरकार ने 20 IAS अफसरों के किए TRANSFER. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 7:10 AM IST

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Updated : July 10, 2026 at 7:32 AM IST

3 Min Read
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाने के लिए बड़े स्तर पर तबादले किए हैं. योगी शासन ने IAS संवर्ग के 20 अधिकारियों के पदों में बदलाव करते हुए नई तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं. इनमें तीन जिलों के सीडीओ भी शामिल हैं.

कई बड़े बदलाव भी किए: सूची के अनुसार सुषमा वर्मा, सचिव राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को अब आयुक्त, उत्तर प्रदेश बनाया गया है.वहीं डॉ. सारिका मोहन, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा और सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग को महानिदेशक, निबंधन, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है.

नेहा शर्मा, महानिदेशक निबंधन अब महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंग. अरुण कुमार, अपर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म को मिशन निदेशक, यूपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बनाया गया है. जे रीभा, विशेष सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को पद के साथ अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. दीपा रंजन, मिशन निदेशक, यूपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अब विशेष सचिव, संस्कृति विभाग होंगी.

संजय कुमार सिंह-1, विशेष सचिव संस्कृति विभाग और निदेशक धर्मार्थ कार्य को विशेष सचिव, संस्कृति विभाग के पद से मुक्त कर निदेशक, संस्कृति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. इसी तरह विशाल सिंह, विशेष सचिव संस्कृति विभाग और निदेशक सूचना तथा निदेशक संस्कृति को विशेष सचिव, संस्कृति विभाग और निदेशक, संस्कृति के पद से मुक्त किया गया है.

yogi government transferred 20 ias officers late night azamgarh ballia etawah cdo replaced see list
योगी सरकार ने 20 IAS अफसरों के किए TRANSFER. (yogi government transferred list.)
रिया केजरीवाल, प्रबंध निदेशक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ को विशेष सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. संदीप भागिया, अपर आयुक्त राज्य कर गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद द्वितीय अब प्रबंध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड होंगे. परीक्षित खटाना, मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ को अपर आयुक्त, राज्य कर, गौतमबुद्ध नगर भेजा गया है. राकेश कुमार पटेल, अपर आयुक्त, लखनऊ मंडल अब मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़ बनाए गए हैं. ऋतु तिवारी, विशेष सचिव महिला कल्याण तथा सचिव, राज्य महिला आयोग को विशेष सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के पद से मुक्त किया गया है.
जग प्रवेश, नगर आयुक्त मथुरा-वृंदावन नगर निगम अब विशेष सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग होंगे. ओजस्वी राज, मुख्य विकास अधिकारी बलिया को नगर आयुक्त, मथुरा-वृंदावन नगर निगम की जिम्मेदारी मिली है. आलोक कुमार, अपर जिलाधिकारी गोंडा को मुख्य विकास अधिकारी, बलिया बनाया गया है. अजय कुमार गौतम, मुख्य विकास अधिकारी इटावा को अपर आयुक्त, राज्य कर, गाजियाबाद प्रथम का पद दिया गया है. संजय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, मुजफ्फरनगर अब मुख्य विकास अधिकारी, इटावा होंगे. मणिकंदन ए.ओ, आईएएस, प्रतापगढ़ को अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश तैनात किया गया है.वहीं डॉ. वंदना वर्मा, विशेष सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग को संयुक्त प्रबंध निदेशक, यूपी सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.
Last Updated : July 10, 2026 at 7:32 AM IST

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