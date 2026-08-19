ETV Bharat / state

बेसिक शिक्षा कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: योगी सरकार लौटाएगी बीमा कटौती के 134 करोड़ रुपये

लखनऊ: योगी सरकार ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 134 करोड़ रुपये से अधिक की सामूहिक बीमा योजना (GIS) प्रीमियम कटौती की धनराशि वापस करने का निर्णय किया है. शासन की ओर से इसके लिए 1,34,60,14,258 रुपये की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. यह धनराशि संबंधित शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को एरियर के रूप में वापस की जाएगी.



योगी सरकार का बड़ा फैसला: बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी वित्तीय स्वीकृति आदेश के तहत 31 मार्च 2014 से 1 सितंबर 2022 तक वेतन से काटी गई GIS प्रीमियम की राशि को संबंधित कर्मचारियों के खातों में वापस किया जाएगा. इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं.





