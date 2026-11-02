ETV Bharat / state

यूपी में जेलों की सुरक्षा होगी और मजबूत, योगी सरकार खरीदेगी 676 इंसास राइफल और कारतूस

योगी सरकार खरीदेगी इंसास. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के साथ पुलिस एवं कारागार व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर सरकार तेजी से काम कर रही है. इसी क्रम में योगी सरकार जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने और जेल वार्डर समेत कारागार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए 676 अत्याधुनिक इंसास राइफल खरीदने जा रही है. इसके साथ ही प्रशिक्षण और अन्य आवश्यक उपयोग के लिए 58795 कारतूस भी खरीदे जाएंगे. पूरी खरीद प्रक्रिया पर कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग करीब 14 करोड़ रुपये खर्च करेगा. इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है.

डीजी कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं पीसी मीना ने बताया कि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी और संसाधन के स्तर पर लगातार मजबूत किया जा रहा है. पुलिस बल के आधुनिकीकरण के साथ जेलों की सुरक्षा को भी सरकार प्राथमिकता दे रही है. इसी दिशा में 676 इंसास राइफल और बड़ी संख्या में कारतूस की खरीद की योजना तैयार की गई है.