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यूपी में तैयार होंगे 10 हजार ‘गो मित्र’, Gen Z को भी गो-संरक्षण से जोड़ेगी योगी सरकार

गो संरक्षण अभियान से नई पीढ़ी को जोड़ने की तैयारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में गो संरक्षण अभियान से अब नई पीढ़ी, खासकर Gen Z को भी जोड़ने की तैयारी में है. गांव-गांव अभियान चलाकर युवाओं को गोवंश के संरक्षण, गो सेवा और इसके सामाजिक-आर्थिक महत्व के प्रति जागरूक किया जाएगा. इसके लिए करीब 10 हजार ‘गो मित्र’ तैयार किए जाएंगे. पहले मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित होंगे और फिर उनके माध्यम से अन्य लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. गो संरक्षण और गो सेवा में पहले से रुचि रखने वाले लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी. गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गो संरक्षण को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया है. सरकार का प्रयास है कि गोवंश का संरक्षण केवल गो आश्रय स्थलों तक सीमित न रहे, बल्कि इससे रोजगार और ग्रामीण समृद्धि के नए अवसर भी पैदा हों. इसी सोच के तहत गोशालाओं को गोबर और गोमूत्र आधारित उत्पादों, प्राकृतिक खेती, बायोगैस और अन्य आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है. बच्चों और युवाओं को जोड़ा जाएगा : गो सेवा आयोग अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता बताते हैं कि नई पहल में सबसे ज्यादा जोर बच्चों और युवाओं को गो संरक्षण से जोड़ने पर रहेगा. गांवों में अभियान चलाकर उन्हें देसी गोवंश, गो सेवा, प्राकृतिक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय के महत्व की जानकारी दी जाएगी. उद्देश्य है कि नई पीढ़ी गो संरक्षण के पर्यावरणीय और आर्थिक पहलुओं को भी समझे. पहले मास्टर ट्रेनर होंगे तैयार : अभियान को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे. ये मास्टर ट्रेनर आगे अन्य लोगों को ट्रेनिंग देंगे. इस व्यवस्था के माध्यम से गांव-गांव प्रशिक्षित लोगों का नेटवर्क खड़ा करने की तैयारी है. गो संरक्षण में रुचि रखने वाले लोगों को वरीयता मिलेगी. 7,500 से अधिक गो आश्रय स्थलों में 12 लाख से ज्यादा गोवंश : उत्तर प्रदेश में निराश्रित गोवंश के संरक्षण और भरण-पोषण के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है. प्रदेश में साढ़े सात हजार से अधिक गो आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जिनमें 12 लाख से अधिक गोवंश संरक्षित हैं. किसानों की फसलों को निराश्रित पशुओं से होने वाले नुकसान को कम करने के साथ गोवंश को सुरक्षित आश्रय देना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है.