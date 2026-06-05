UP सरकार का 'नवदिशा' मॉड्यूल; पंचायत स्तर पर महिलाओं बचत-निवेश की ट्रेनिंग, डिजिटल आत्मनिर्भर बनेंगी महिलाएं
सेवायोजन विभाग नवदिशा मॉडयूल से ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर छात्राओं, युवतियों और महिलाओं ट्रेनिंग देगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 9:48 AM IST
आगरा: योगी सरकार ने यूपी की आधी आबादी को नई राह और नया आत्मविश्वास देने की पहल की है. सेवायोजन विभाग नवदिशा मॉडयूल से ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर छात्राओं, युवतियों और महिलाओं ट्रेनिंग देगा. इसमें करियर गाइडेंस, बैंकिग, निवेश, डिजिटल फाइनेंस और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी दिया जाएगा.
आगरा क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के सहायक निदेशक सेवायोजन चंद्रचूड़ दुबे ने बताया कि नवदिशा मॉडयूल यानी नई राह, नया आत्मविश्वास है. इस ट्रेनिंग का मकसद महिलाओं की स्किल्स बढ़ाने के साथ ही रोजगार देना है. इससे यूपी की आर्थिक वृद्धि में महिलाएं नई गति दे सकती हैं.
जिला और ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग: उन्होंने बताया कि यूपी सरकार के सेवायोजन विभाग ने द उदैति फाउंडेशन के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च 2026 को नवदिशा ट्रेनिंग मॉड्यूल लांच किया. नवदिशा ट्रेनिंग मॉड्यूल के जरिए प्रदेश की महिलाओं रोजगार से जोड़ना हैं.
सरकार ने सेवायोजन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देकर ट्रेनर बनाया है. इसमें मंडल और जिला स्तर पर सेवायोजन विभाग के अधिकारियों की ट्रेनिंग कराकर उन्हें ट्रेनर बनाया जा चुका है.
सहायक निदेशक सेवायोजन चंद्रचूड़ दुबे बताते हैं कि योगी सरकार के सेवायोजन विभाग और द उदैति फाउंडेशन की ओर से महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने को ट्रेनिंग प्रोग्राम नवदिशा ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया है. सरकार की मंशा है कि प्रदेश की छात्राओं, युवतियों और महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाए.
इसमें करियर गाइडेंस के साथ ही बैंकिग, पैसे को समझदारी से मैनेज करना, डिजिटल फाइनेंस और यूपीआई, कंम्यूटर की बेसिक जानकारी, जी मेल बनाना, डिजिटल कम्युनिकेशन, चैट जीपीटी, गूगल जैमिनी के साथ ही महिलाओं को डिजिटल बनाना है.
इसके लिए मास्टर ट्रेनर ने जिला स्तर पर ट्रेनिंग कैंप लगाकर ट्रेनर को ट्रेनिंग दी है. ताकि नवदिशा ट्रेनिंग मॉड्यूल को ग्राउंड लेवल पर ले जा सके. ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएंगे.
सहायक निदेशक ने बताया कि सेवायोजन विभाग और द उदैति फाउंडेशन ने जिला स्तर पर ट्रेनर को ट्रेनिंग देने के बाद सभी जिलों से कार्य योजना मांगी थी. इसमें पहले ब्लॉक स्तर पर महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए जाएंगे. आगरा मंडल की बात करें तो मंडल के चारों जिलों के सेवायोजन कार्यालयों से ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग कैंप की पूरी कार्ययोजना बनाकर विभाग को भेजी जा चुकी है.
विभाग से ट्रेनिंग कैंप लगाने के निर्देश मिलेंगे, तब जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कैंप लगाकर छात्राओं, महिलाओं और युवतियों को ट्रेनिंग दी जाएगी. इस ट्रेनिंग से छात्राएं, महिलाएं और युवतियां आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगीं.
नवदिशा ट्रेनिंग मॉड्यूल की खास बातें
- करियर गाइडेंस और जॉब सर्च ट्रेनिंग
- बैंकिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट
- डिजिटल पेमेंट्स (UPI) अवेयरनेस
- कंप्यूटर की बेसिक जानकारी
- ईमेल कम्युनिकेशन और चैट जीपीटी
- डिजिटल कम्युनिकेशन की जरूरी स्किल्स
- इंटरैक्टिव ट्रेनिंग सेशनरोजगार के अवसर मिलेंगे
बीसी सखी बनेंगी: सहायक निदेशक सेवायोजन चंद्रचूड़ दुबे बताया कि नवदिशा मॉड्यूल से महिलाएं डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी से आर्थिक तौर पर मजबूत बनेंगी. नवदिशा ट्रेनिंग मॉड्यूल महिलाओं को ज्यादा कांफिडेंट, आत्मनिर्भर और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने में मदद करेगा. इससे उन्हें बेहतर नौकरी के मौके मिलेंगे. सरकार की मंशा है कि नवदिशा ट्रेनिंग मॉड्यूल के बाद महिलाओं को बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी (बीसी सखी) बनाया जाएगा.
इसके साथ ही जो छात्राएं, युवतियां और महिलाएं उद्यमी बनना चाहेंगी. उन्हें सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही सरकार से आर्थिक मदद और उद्यम लगाने की जानकारी भी दी जाएगी.
इन पर पूरा फोकस
- डिजिटल लिटरेसी
- फाइनेंशियल लिटरेसी
- वुमेन एम्पावरमेंट
- स्किल डेवलपमेंट
- यूपीआई ट्रेनिंग
- डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग
- फाइनेंशियल लिटरेसी
बचत और निवेश की ट्रेनिंग: सहायक निदेशक सेवायोजन चंद्रचूड़ दुबे ने बताया कि नवदिशा मॉड्यूल में सबसे खास पहलू निवेश और बचत करना है. इसमें शामिल होने वाली छात्राओं और महिलाओं को बचत या निवेश कैसे करें. इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी.
उन्हें बताया कि जाएगा कि कैसे एक छोटी से बचत से बड़ी धनराशि जुटाई जा सकती है. नवदिशा ट्रेनिंग मॉड्यूल में ट्रेनर आने वाली महिलाओं को फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, स्वयं सहायता समूह, जनधन खाता, बचत और निवेश, एसआईपी से बचत करने के बारे में भी समझाएंगे और सिखाएंगे.
नवदिशा ट्रेनिंग में महिलाओं को एफडी की विशेषताएं और निश्चित रिटर्न की जानकारी दी जाएगी. रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में बताया जाएगा. स्वयं सहायता समूह की जानकारी दी जाएगी. सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) की जानकारी दी जाएगी, ताकि छोटी सी बचत से महिलाएं निवेश करना शुरू कर सकें.
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