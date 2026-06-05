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UP सरकार का 'नवदिशा' मॉड्यूल; पंचायत स्तर पर महिलाओं बचत-निवेश की ट्रेनिंग, डिजिटल आत्मनिर्भर बनेंगी महिलाएं

आगरा: योगी सरकार ने यूपी की आधी आबादी को नई राह और नया आत्मविश्वास देने की पहल की है. सेवायोजन विभाग नवदिशा मॉडयूल से ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर छात्राओं, युवतियों और महिलाओं ट्रेनिंग देगा. इसमें करियर गाइडेंस, बैंकिग, निवेश, डिजिटल फाइनेंस और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी दिया जाएगा.

आगरा क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के सहायक निदेशक सेवायोजन चंद्रचूड़ दुबे ने बताया कि नवदिशा मॉडयूल यानी नई राह, नया आत्मविश्वास है. इस ट्रेनिंग का मकसद महिलाओं की स्किल्स बढ़ाने के साथ ही रोजगार देना है. इससे यूपी की आर्थिक वृद्धि में महिलाएं नई गति दे सकती हैं.

जिला और ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग: उन्होंने बताया कि यूपी सरकार के सेवायोजन विभाग ने द उदैति फाउंडेशन के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च 2026 को नवदिशा ट्रेनिंग मॉड्यूल लांच किया. नवदिशा ट्रेनिंग मॉड्यूल के जरिए प्रदेश की महिलाओं रोजगार से जोड़ना हैं.

सरकार ने सेवायोजन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देकर ट्रेनर बनाया है. इसमें मंडल और जिला स्तर पर सेवायोजन विभाग के अधिकारियों की ट्रेनिंग कराकर उन्हें ट्रेनर बनाया जा चुका है.

सहायक निदेशक सेवायोजन चंद्रचूड़ दुबे बताते हैं कि योगी सरकार के सेवायोजन विभाग और द उदैति फाउंडेशन की ओर से महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने को ट्रेनिंग प्रोग्राम नवदिशा ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया है. सरकार की मंशा है कि प्रदेश की छात्राओं, युवतियों और महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाए.

इसमें करियर गाइडेंस के साथ ही बैंकिग, पैसे को समझदारी से मैनेज करना, डिजिटल फाइनेंस और यूपीआई, कंम्यूटर की बेसिक जानकारी, जी मेल बनाना, डिजिटल कम्युनिकेशन, चैट जीपीटी, गूगल जैमिनी के साथ ही महिलाओं को डिजिटल बनाना है.

सेवायोजन विभाग नवदिशा मॉडयूल. (Video Credit: ETV Bharat)

इसके लिए मास्टर ट्रेनर ने जिला स्तर पर ट्रेनिंग कैंप लगाकर ट्रेनर को ट्रेनिंग दी है. ताकि नवदिशा ट्रेनिंग मॉड्यूल को ग्राउंड लेवल पर ले जा सके. ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएंगे.

सहायक निदेशक ने बताया कि सेवायोजन विभाग और द उदैति फाउंडेशन ने जिला स्तर पर ट्रेनर को ट्रेनिंग देने के बाद सभी जिलों से कार्य योजना मांगी थी. इसमें पहले ब्लॉक स्तर पर महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए जाएंगे. आगरा मंडल की बात करें तो मंडल के चारों जिलों के सेवायोजन कार्यालयों से ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग कैंप की पूरी कार्ययोजना बनाकर विभाग को भेजी जा चुकी है.