ETV Bharat / state

नकली डेयरी उत्पादों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, मिलावट मिलने पर होगी FIR, इकाई पर लगेगा ताला

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलावटखोरी के खिलाफ जारी अभियान के तहत एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने दूध और उससे बने उत्पादों में हानिकारक रसायनों, वसा और अन्य तरह के मिश्रणों के इस्तेमाल पर प्रभावी रोकथाम के लिए कड़े प्रवर्तन निर्देश जारी किए हैं.

आदेश के अनुसार किसी डेयरी या दुग्ध उत्पाद निर्माण इकाई में हानिकारक रसायन या विजातीय वसा पाए जाने पर सिर्फ नमूना लेकर जांच तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संबंधित इकाई के खिलाफ तत्काल और व्यापक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. इसमें निर्माण इकाई को तत्काल बंद करने, सभी दुग्ध उत्पादों को जब्त करने और नष्ट कराने के साथ-साथ बीएनएस की सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई शामिल होगी.

लाइसेंस होंगे रद्द : इसके अलावा ऐसे ब्रांड्स की बिक्री पर भी प्रदेशव्यापी रोक लगाई जाएगी और प्रतिष्ठानों के लाइसेंस भी रद किए जाएंगे. दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट करने वालों के खिलाफ इस तरह की कड़ी कार्रवाई को अंजाम देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है.

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. रोशन जैकब की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दूध एवं दुग्ध उत्पादों का निर्माण और विक्रय उनकी मूल प्रकृति और निर्धारित खाद्य मानकों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए. निरीक्षण और प्रवर्तन अभियानों के दौरान विभिन्न जनपदों में लिए गए नमूनों में अपमिश्रकों की पुष्टि और कई विनिर्माण इकाइयों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल के मामले सामने आने के बाद यह निर्णय लिया गया है.

उत्पाद किए जाएंगे नष्ट : आदेश के अनुसार, किसी डेयरी या डेयरी उत्पाद की विनिर्माण या प्रसंस्करण इकाई में वसा या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायन/अपमिश्रक पाए जाने पर संबंधित निर्माण इकाई में मौजूद सभी दुग्ध उत्पादों को जब्त किया जाएगा. जब्त उत्पादों को नियमानुसार नष्ट कराने की कार्रवाई भी की जाएगी. इसका उद्देश्य सिर्फ एक नमूने को कार्रवाई के दायरे में रखने के बजाय उस पूरी खेप और निर्माण प्रक्रिया पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना है, जहां मिलावट की आशंका या पुष्टि सामने आई है.

उन्होंने बताया कि ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 34 के तहत आकस्मिक प्रतिषेध आदेश जारी किया जाएगा. इसके साथ ही संबंधित इकाई का निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाएगा. यानी हानिकारक रसायनों या विजातीय वसा के इस्तेमाल की स्थिति में संबंधित डेयरी को कार्रवाई पूरी होने तक उत्पादन जारी रखने की अनुमति नहीं होगी.

FIR भी होगी : अगर किसी प्रतिष्ठान में जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायनों का संगठित रूप से इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ बीएनएस की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी. विभाग का फोकस अब सिर्फ खाद्य नमूने की रिपोर्ट तक सीमित न रहकर मिलावट के स्रोत, निर्माण प्रक्रिया और इसमें शामिल जिम्मेदार लोगों तक कार्रवाई पहुंचाने पर है.