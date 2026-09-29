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भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का तगड़ा एक्शन: भूखंड घोटाले के दोषी सीनियर पीसीएस अधिकारी बर्खास्त

वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी हरीश चंद्र को नोएडा में 4000 करोड़ रुपये के भूखंड घोटाले में बर्खास्त कर दिया गया है.

action against corruption
भूखंड घोटाले के दोषी सीनियर पीसीएस अधिकारी बर्खास्त. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 12:08 PM IST

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लखनऊ: भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सरकार ने सोमवार देर रात बड़ी कार्रवाई की है. वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी हरीश चंद्र को नोएडा में 4000 करोड़ रुपये के भूखंड घोटाले में बर्खास्त कर दिया गया है.

वर्तमान में वे कोलकाता में स्थानिक प्रतिनिधि खाद्य एवं रसद विभाग के पद पर तैनात थे. उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज ने इस संबंध में आदेश जारी किया.

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भूखंड घोटाले के दोषी सीनियर पीसीएस अधिकारी बर्खास्त. (ईटीवी भारत)

वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी हरिश्चंद्र पर नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण में तैनाती के समय शाहदरा गांव के सेक्टर 140-ए, 141, 142 व 143 में प्राधिकरण की तरफ से अर्जित व कब्जा प्राप्त 381527 वर्ग मीटर भूमि के लिए नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा दीं.

नियमों के विपरीत लीज बैक कर गंभीर अनियमितता के आरोप में 27 सितंबर 2013 को अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति करते हुए मेरठ के कमिश्नर को जांच सौंपी गई.

जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि नियमों के विपरीत जाकर लीज बैक कर गंभीर अनियमितता और भ्रष्टाचार किया गया. नोएडा विकास प्राधिकरण में तैनाती के दौरान शहदरा की आबादी निस्तारण के लिए सर्वे कराया गया.

आबादी का निर्धारण सेटेलाइट इमेज के आधार पर किया जाना चाहिए था, लेकिन फैक्ट्स को छिपाने के लिए सेटेलाइट इमेज का इस्तेमाल ही नहीं किया गया. जो सर्वे आख्या पेश की गई.

उसमें कई भू-मालिक, प्राइवेट कंपनियों और गांव के बाहर के लोगों को भी शामिल किया गया. अनियमित तरीके से आवंटित की गई जमीन का समिति को संदर्भित क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं किया गया.

लीज बैक के लिए डीएम, एसएसपी की सदस्यता वाली समिति, प्राधिकरण बोर्ड व अन्य उच्चाधिकारियों के समक्ष तथ्यों को छिपाते हुए भ्रामक आख्या प्रस्तुत की गई, जिससे लीज बैक शहदरा के बाहर के व्यक्तियों और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के पक्ष में कराई जा सके.

समिति को भ्रामक आख्या प्रस्तुत कर लगभग 400447 वर्ग मीटर भूमि जिसका बाजार मूल्य लगभग 4000 करोड़ रुपए था. इसे अनियमित तरीके से भू-माफिया से साठगांठ कर आवंटित कर दी गई.

वास्तविक तथ्यों को छिपाने और नियमों के विपरीत जानबूझकर भ्रामक आख्या प्रस्तुत करने, स्वयं व संबंधित निजी पक्षकारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से करीब 4000 करोड़ रुपये की क्षति पहुंचाने के लिए प्रथमदृष्टया दोषी पाया गया.

जांच में पाया गया कि तथ्यों को जानबूझकर छिपाया गया. राजस्व अभिलेखों में दर्ज प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरफ से कुलदीप शर्मा पुत्र भूलेराम के स्थान पर तथ्यों को छिपाते हुए सिर्फ कुलदीप शर्मा का नाम सर्वे में दर्ज किया गया.

शासनादेश में कहा गया है कि तत्कालीन सचिव नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण हरीश चंद्र के खिलाफ शासन ने 27 नवंबर 2013 में की गई विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई में सिद्ध पाए गए आरोप व लोक सेवा आयोग प्रयागराज की तरफ से छह जनवरी 2022 को उपलब्ध कराई गई सहमति और हाईकोर्ट इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ के आदेश 3 सितंबर 2026 में लाए गए तथ्योंके आधार पर योगी सरकार ने हरिश्चन्द को बर्खास्त कर दिया.

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